Un incendio forestal de rápida propagación azota el sur de California (EE.UU.), obligando a la evacuación inmediata de más de 20.000 personas en medio del avance de las llamas y las labores de contención de los bomberos.

El siniestro, denominado "Sandy", se desató poco antes de las 11 de la mañana hora local del lunes (14:00 en Chile) en la comunidad de Simi Valley, a unos 64 kilómetros en el noroeste de Los Ángeles, y en pocas horas arrasó con 338 hectáreas hasta llegar a las 1.400, avivado por los fuertes vientos de Santa Ana, informó en un comunicado el Departamento contra Incendios de California (CAL-Fire).

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria para una amplia zona de Simi Valley y advertencias para partes de la vecina Thousand Oaks, en el condado de Ventura, mientras más de 200 bomberos luchan por contener las llamas, que continúan fuera de control.

Más de 23.000 personas se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria y otras 13.115 en advertencia de riesgo, según una estimación proporcionada por The New York Times.

Este suceso vuelve a comprometer la costa oeste de Estados Unidos ante el temor de que se repitan los devastadores incendios que asolaron el condado de Los Ángeles en enero de 2025.

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