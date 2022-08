El director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, comentó en El Diario de Cooperativa que en medio de la salida de la exministra Jeanette Vega de la cartera de Desarrollo Social, "sería bien disruptivo, pero no sería una mala idea pensar en un adelantamiento de un cambio de gabinete" antes del plebiscito de salida. A juicio del analista, los próximos días serán fundamentales para que el Gobierno dé por cerrado el tema para que no se tome la agenda mediática ni sea usado como parte de la campaña electoral, ya que de otra forma “podría contribuir a colocar el foco de manera excesiva” en la "mini crisis política" del Ejecutivo, pudiendo tener un efecto en los resultados del referéndum. De todas formas, el politólogo mencionó que, si bien los electores podrían considerar los hechos a la hora de definir su voto, no sería “al punto de cambiar de manera dramática” su decisión respecto a la propuesta de Carta Fundamental.

