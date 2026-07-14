PPD ya no considera a Quiroz como un "interlocutor válido"

Aunque el Gobierno ha insistido en que los ministros Jorge Quiroz y José García Ruminot siguen a cargo de la negociación por la megarreforma, el presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró que el titular de Hacienda dejó de ser un "interlocutor válido".

Para el diputado, tras el fallido acuerdo con senadores de su partido, que fracasó debido al intento del Ejecutivo por acentuar la rebaja del impuesto corporativo, Quiroz "no solamente queda debilitado, sino que queda inhabilitado como interlocutor válido".

"Ha demostrado que no es confiable y por qué es el ministro peor evaluado, y creo que ha generado una crisis de gobernanza" en La Moneda, advirtió el timonel PPD.

Coincidió con Soto el senador frenteamplista Diego Ibáñez: "Mientras siga el ministro Quiroz, va a ser muy difícil construir una agenda económica transversal, que garantice empleo y crecimiento, porque su mirada es muy excluyente de quien piensa distinto".

"El Gobierno se debilita cuando el que manda es Quiroz, (por lo que) hacemos un llamado a que Chile Vamos pase al frente y puedan reconstruir las confianzas" al tomar su lugar en la conducción política, planteó Ibáñez.

Timonel republicano destaca a la dupla Quiroz-Alvarado

En la otra vereda, aunque a título personal, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseveró: "Me saco el sombrero ante el trabajo que ha hecho" el ministro de Hacienda.

No obstante, reconoció que su labor "se hace en complemento con quienes tienen talentos o cualidades específicas en otras artes, con esa capacidad que tiene especialmente el ministro del Interior (Claudio Alvarado) de ir leyendo bien los escenarios y buscando los puntos de encuentro".

Con todo, "creo firmemente en el complemento entre los ministros de Hacienda e Interior", zanjó Squella.