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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Caso Ojeda: Tribunal dictará veredicto contra imputado bajo estricta reserva

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desarrolla este jueves -en completa reserva- la audiencia en la cual se dará a conocer el veredicto de un imputado por el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

En esta sesión, la causa tiene como único acusado a Maickel Villegas, formalizado por su presunta intervención en los hechos que derivaron en la muerte del exoficial: se le acusa de realizar labores de vigilancia durante el secuestro.

Frente a estos antecedentes, la Fiscalía Metropolitana Sur solicita que se aplique una pena de 20 años de presidio por el delito consumado de secuestro con homicidio.

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