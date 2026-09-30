La compleja posición de Zaliasnik tras las declaraciones de Hermosilla

El testimonio de Luis Hermosilla respecto de la participación del hoy embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, en intervenciones ante los Tribunales de Justicia para nombramientos de ministros de cortes, abrió el debate acerca de si debe permanecer en el cargo diplomático que hoy ostenta.

Según expuso Hermosilla ante la Fiscalía, "Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema. Con Zaliasnik y Donoso conversábamos sobre quiénes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales. Estas conversaciones de nombramientos las sosteníamos entre Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y yo, con Héctor Mery recurrentemente y, en algunos casos también con Benjamín Salas, Andrés Sotomayor y Pablo Urquízar. En particular las que nos interesaban más eran las Cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso".

En El Primer Café de Cooperativa el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, sostuvo que debe prevalecer un estándar único y riguroso frente a cualquier hecho investigado: "En todos estos casos que involucran posibles casos de corrupción, ya sea dentro del Gobierno, en el Poder Judicial y donde sea, en general lo que uno tiene que tener acá es un solo estándar, que las instituciones funcionen, que se lleven las investigaciones adelante como debe ser y si es que hay responsables, que le caiga todo el peso de la ley".

"Obviamente que el Gobierno me imagino que está monitoreando la situación del actual embajador en Israel. Hay que ver cómo evoluciona el caso, pero lo mismo que yo le he dicho siempre: la corrupción hay que condenarla venga de donde venga y las instituciones en estos tienen que funcionar sin ningún tipo de doble estándar", detalló.

En la misma línea, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán respaldó la necesidad de separar las etapas judiciales de las decisiones definitivas, aunque advirtió que ante una acreditación de delitos se debe dar un paso al costado: "Lo de Zaliasnik comparto lo dicho por el ministro del Interior, que tiene que investigarse. Zaliasnik está en un rol público del cual tiene que rendir cuenta respecto a su función pública, pero si eventualmente se ve involucrado en un hecho que es constitutivo de un delito, tiene que dar un paso al costado del cargo que está desarrollando".

Por su parte, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, manifestó que el Ejecutivo no puede supeditar una decisión política a los dilatados tiempos que toma una sentencia judicial: "Sin duda es un problema para el Gobierno. Existen denuncias en el propio Colegio de Abogados respecto a estos hechos que fueron apareciendo, y a mí me parece que la representación de Estado que deben tener los embajadores debe ser de estándares altísimos, altísimos".

"Creo que están demorando algo que debieron tomar una decisión, cualquiera sea esta, y que esta la asuman en su plenitud. Gabriel Zaliasnik no es una persona indiferente o que carezca de poder fáctico en nuestro país. Fue presidente de la Comunidad Judía, consejero general del Colegio de Abogados, abogado de larga trayectoria, particularmente en el ámbito penal, de mucho reconocimiento. En consecuencia, a mí me parece que el Gobierno debe tomar una decisión en forma oportuna porque es un representante del Estado. Es un representante del Estado, nos representa a todos", sentenció.

Pavez: "Al Gobierno le corresponde respetar la investigación"

"Todos los embajadores y todas las autoridades del Presidente de la República que son de su confianza somos permanentemente evaluados", subrayó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, mas sobre el caso particular de Zaliasnik, se limitó a señalar que "eso es un elemento de una investigación, y al Gobierno le corresponde ser respetuoso de ella".

Dicho esto, "cuando haya alguna definición respecto de este, o cualquier caso, va a ser el Gobierno el que lo va a comunicar", añadió la autoridad.

Fuentes vinculadas a la defensa del embajador afirman que, hasta ahora, ninguno de los hechos revelados en chats o declaraciones constituyen un delito. A la vez, aclaran que figura como imputado en la arista del nombramiento de Antonio Ulloa -exministro de la Corte de Apelaciones- por una denuncia de parlamentarios del Partido Socialista.