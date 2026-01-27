Síguenos:
Sin esposas con el tradicional chaleco amarillo de imputada reapareció este martes la exministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien es acusada de haber recibido coimas para fallos a favor del consorcio Belaz-Movitec y en perjuicio de Codelco, en el marco del caso "Muñeca bielorrusa".

