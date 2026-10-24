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Matías Marín lideró con doblete la victoria de La Serena ante Deportes Concepción

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Matías Marín fue el encargado de encaminar el triunfo 3-1 de Deportes La Serena sobre Deportes Concepción en La Portada. El volante formado en Santiago Wanderers marcó por duplicado en la fecha 25 de la Liga de Primera.

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