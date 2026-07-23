En una nueva edición de Cortar por Lozano hablamos acerca de la celebración de los 20 años del programa "Mujeres por la Equidad", una iniciativa emblemática de la organización ComunidadMujer que busca promover mejores oportunidades de participación laboral femenina a través de un fondo concursable.

La idea es permitir el desarrollo económico de las mujeres y reducir la brecha de género en distintas zonas del país, permitiendo a las organizaciones territoriales generar nuevas oportunidades para el empoderamiento femenino.

Las organizaciones interesadas en conocer las bases y prepararse para las futuras versiones del fondo pueden encontrar toda la información necesaria en el sitio web oficial de la organización: comunidadmujer.cl.

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