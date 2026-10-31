Bayern Munich y Borussia Dortmund repartieron puntos en el clásico de la Bundesliga
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Bayern Munich y Borussia Dortmund repartieron puntos este sábado en el clásico alemán, con un 2-2 en el Allianz Arena, y siguen igualados con 18 puntos en la cima de la Bundesliga. Konrad Laimer y Dayot Upamecano anotaron para los bávaros, mientras que Serhou Guirassy y Fabio Silva marcaron para la visita; además, Harry Kane, el Balón de Oro 2026, se perdió un penal.
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