Harry Kane presentó su Balón de Oro ante la hinchada de Bayern Munich
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El delantero inglés Harry Kane presentó este sábado el trofeo del Balón de Oro ante la hinchada de Bayern Munich en el Allianz Arena, en la previa del clásico ante Borussia Dortmund en la Bundesliga.
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