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Anónima y voluntaria: lanzan nueva campaña para la entrega de armas

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En la Plaza de Armas de Santiago, y junto a alcaldes como Christopher White, de San Bernardo; y Mario Desbordes, de Santiago, el OS 11 de Carabineros -Departamento Control de Armas y Explosivos- lanzó una nueva campaña nacional de entrega voluntaria de armas.

La iniciativa permitirá que las unidades de la policía uniformada de todo el país reciban -de forma voluntaria y anónima- armas de fuego en poder de civiles, quienes además pueden obtener más información sobre el procedimiento y las garantías del mismo a través del teléfono 800377707.

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