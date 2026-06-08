Gremios del sur rechazan un eventual desescalamiento del Estado de Excepción

Gremios agrícolas y forestales de la macrozona sur se reunieron en la sede de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) en la ciudad de Temuco para realizar un balance de la seguridad durante el mes de mayo.

Según el informe estadístico presentado, durante dicho periodo se registraron seis acciones violentas, que incluyen atentados incendiarios y ataques armados en las comunas de Contulmo, Collipulli, Ercilla, Victoria, Curacautín y Lautaro.

Ante este escenario, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial Araucanía, calificó de "muy adecuado que los militares puedan hacer controles, que puedan detener en flagrancia para poder desarticular estos grupos. No queremos acostumbrarnos a niveles menores de violencia, pero sigue siendo terrorismo que afecta a la región, a personas, al desarrollo".

Por su parte, Eduardo Renner, presidente de la SOFO, abogó por la continuidad y eficacia del Estado de Excepción Constitucional —que ya cumple cuatro años en la zona—, subrayando que no se debe desescalar la medida incluso si las cifras mejoran.

"Manteniendo el estado de excepción se ha ido bajando el tema de violencia; por lo tanto, esperamos que no exista un desescalamiento de esta medida, sino que, al contrario, sea más eficaz, de tal forma de que esos gráficos, ojalá en el mediano y largo plazo, tiendan a cero", exhortó el dirigente.

"Si se lograra llegar a cero (atentados), (el Ejecutivo) no (debe) inmediatamente desescalar esta medida, (porque) cuando usted desarticula una organización normalmente tienden a aparecer nuevos líderes", advirtió.

Los gremios concluyeron la instancia valorando las recientes modificaciones al estado de excepción, pero instaron al Gobierno a profundizar las estrategias de seguridad para evitar un nuevo repunte en los ataques.