Incendio destruyó locales comerciales en la Alameda
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Un incendio destruyó al menos cinco locales comerciales en la intersección de la Alameda con Chacabuco, en pleno casco histórico de Santiago, movilizando a gran parte del Cuerpo de Bomberos de la capital.
El fuego, que se originó en una zona cercana a Meiggs, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Asimismo, resultó afectada una importadora con gran cantidad de material combustible, una tienda Preunic, un local de comida rápida y un hotel.
El siniestro ya se encuentra controlado y no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, el tránsito sigue suspendido en la Alameda en dirección al poniente.
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