Incendio en Peñalolén dejó dos víctimas fatales y tres viviendas afectadas
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Dos personas fallecieron y tres casas resultaron afectadas producto de un incendio registrado durante la mañana de este miércoles en Las Vertientes con Quebrada del Salado, en la comuna de Peñalolén.
Las víctimas tenían 39 y 50 años y se presume que no lograron salir de la vivienda por tener problemas de movilidad.
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