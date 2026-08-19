Doscientos reos catalogados como "de alta peligrosidad" y que estaban en la cárcel de Valparaíso fueron trasladados hasta Talca, en un operativo conjunto de Gendarmería y Carabineros, el segundo de su tipo en la semana respecto del penal maulino La Laguna.

La acción motivó la llegada de familiares a las afueras del penal porteño, lo que además motivó diversos controles de identidad por parte de la policía uniformada.

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