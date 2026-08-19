Platense le propinó una amarga eliminación de la Libertadores a Coquimbo
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Platense fue una visita ingrata para Coquimbo Unido. Pese a que los "piratas" animaron un gran partido como anfitriones, el empate 0-0 tras igualar también en la ida propició los lanzamientos penales, donde el "calamar" terminó quedándose con la llave por 6-7 y citándose con Fluminense en cuartos de la Copa Libertadores.
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