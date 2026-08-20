Bomberos realizó simulacro de incendio en La Moneda
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Este jueves se realizó un simulacro de incendio y evacuación en el Palacio de La Moneda que involucró a ministros de Estado, funcionarios de la Presidencia de la República y personal de Carabineros de Chile que se desempeña al interior de la sede de Gobierno. Para recrear una emergencia real se incluyó el uso de humo.
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