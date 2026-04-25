Gabriel Boric y Jeannette Jara participaron del aniversario 93 del Partido Socialista
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Gabriel Boric y Jeannette Jara participaron del aniversario 93 del Partido Socialista
En el Salón de Honor del Congreso Nacional, el Partido Socialista (PS) conmemoró su 93 aniversario este sábado. En la ceremonia participaron los líderes de la tienda, además de diversos representantes de partidos de la centroizquierda.
Entre las figuras destacadas que asistieron estuvo el exPresidente Gabriel Boric (Frente Amplío) y la otrora abanderada presidencial del sector, Jeannette Jara (PC).
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