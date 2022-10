El Presidente Gabriel Boric participó este jueves en el lanzamiento del libro "Ley Nacional del Cáncer: Una historia de participación ciudadana", escrito por la exsenadora Carolina Goic (DC). En la instancia, valoró los acuerdos transversales que permitieron sacar adelante esta iniciativa en el Congreso, y abogó -como ya hizo el miércoles, tras el "piropo" de la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) al subsecretario Nicolás Cataldo (PC)- por recuperar en nuestro país el espíritu de concordia, al menos en los asuntos que permiten acuerdos transversales. "Cuando nos unimos salen cosas bonitas en Chile", reflexionó el Jefe de Estado: "No me cabe ninguna duda de que si hacemos un esfuerzo un poquito mayor, si salimos de la lógica de pensar siempre la peor versión de quien está al frente, vamos a encontrar muchísimas cosas más que tenemos en común" en áreas como pensiones, vivienda, medioambiente y protección de la infancia, afirmó; "temas que, más allá de algunas diferencias, no debieran distinguir ideología política".

LEER ARTICULO COMPLETO