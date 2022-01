11:10 - | Ministro Delgado al futuro #gabinete de Boric: "No olviden que trabajarán para todos los chilenos y que en los caminos de la unidad y el diálogo siempre se deben encontrar las prioridades de la gente" #CooperativaContigo

El mayor de los éxitos a los nuevos ministr@s. No olviden que trabajarán para todos los chilen@s y que en los caminos de la unidad y el diálogo siempre se deben encontrar las prioridades de la gente. Esperamos que la seguridad pública siga siendo uno de los focos principales.

11:07 - | El ex canciller Juan Gabriel Valdés expresó que el primer #gabinete de Gabriel Boric "es un gran equipo" y le deseó "todo el éxito" #CooperativaContigo

Me siento muy honrada por la confianza que el Presidente electo pone en mí para este desafío de liderar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Queremos que la cultura ocupe un rol central en el próximo gobierno y avanzaremos hacia una democracia cultural plena

10:53 - | #Gabinete Ex ministro Marcelo Mena por designación de la climatóloga Maisa Rojas como titular de Medio Ambiente de Boric: "Es un excelente nombramiento" #CooperativaContigo

10:22 - | #Gabinete Francisco Undurraga (Evópoli): Izkia Siches es una mujer muy talentosa, pero me preocupa que no tenga apoyo político más allá que la del Presidente #CooperativaContigo

10:16 - | #Gabinete Guillermo Teillier destaca la amplitud de los ministros: "Como Apruebo Dignidad no tenemos todo el campo libre ni la capacidad ni los parlamentarios suficientes" #CooperativaContigo

10:00 - | Boric: "No comenzamos desde cero, sabemos que hay una historia que nos eleva y nos inspira, y el mandato de cada ministro es muy claro: impulsar cambios que hagan posible que la justicia y la dignidad sean el pan de cada día"

09:55 - | Boric: "Le he instruido a nuestro equipo comenzar desde ya dialogando y coordinando responsablemente con sus pares del Gobierno saliente para que hagamos un traspaso de mando impecable y trasparente" #CooperativaContigo

09:48 - | En su discurso post anuncio, Gabriel Boric comenzó su intervención entregando sus condolencias a la familia de Leonor Oyarzún, viuda del ex Presidente Patricio Aylwin, quien falleció a los 102 años #CooperativaContigo

09:43 - | #Gabinete La profesora de educación física y ex capitana de la Roja Alexandra Benado será la próxima ministra de Deporte #CooperativaContigo

09:40 - | #Gabinete La abogada Javiera Toro, ex presidenta de Comunes, es la nueva ministra de Bienes Nacionales #CooperativaContigo

09:37 - | #Gabinete Gabriel Boric nombró a Esteban Valenzuela, escritor, periodista y ex alcalde de Rancagua, como ministro de Agricultura #CooperativaContigo

09:37 - | #Gabinete Ministerio de Desarrollo Social: Boric designó a Jeanette Vega, médica, ex subsecretaria de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y ex directora del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) #CooperativaContigo

09:29 - | #Gabinete La diputada comunista y ex líder estudiantil Camila Vallejo fue oficializada por Gabriel Boric como futura vocera de su Gobierno #CooperativaContigo

09:28 - | #Gabinete Boric anunció que Giorgio Jackson será el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), que se encarga de las relaciones con el Congreso, donde la fragmentación será muy alta y no habrá mayorías #CooperativaContigo

09:27 - | #Gabinete Gabriel Boric oficializó al economista Mario Marcel, presidente del Banco Central, como nuevo ministro de Hacienda: no pudo asistir presencialmente a la ceremonia porque es un contacto estrecho de Covid-19 #CooperativaContigo

09:24 - | Gabriel Boric confirma que la abogada Antonia Urrejola, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores #CooperativaContigo

09:23 - | El Presidente electo, Gabriel Boric, confirmó que su ex jefa de campaña Izkia Siches, médica independiente y ex líder del Colmed, será la ministra del Interior: será la primera mujer en ocupa ese cargo en la historia de Chile #CooperativaContigo

09:09 - | #CooperativaContigo Timonel comunista, Guillermo Teillier, por Mario Marcel: "No voy a opinar de ningún nombre porque no sé. Y no lo conozco tampoco"