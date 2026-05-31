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Los preparativos en el Congreso para la primera Cuenta Pública de Kast

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El salón plenario del Congreso Nacional en Valparaíso se prepara para la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, donde se espera que realice un balance de los casi tres meses de Gobierno y los principales ejes para llevar su agenda durante su Mandato.

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