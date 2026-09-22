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La formación de Universidad Católica para medirse a La Calera en Copa Chile

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Esta es la formación de Universidad Católica para medirse a La Calera en Copa Chile, por la ida en octavos de final.

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