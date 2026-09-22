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Sabella y Flores comandaron la victoria de Puerto Montt sobre Ñublense en Chinquihue

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Alexis Sabella y Jason Flores fueron los artífices del triunfo por 2-0 de Deportes Puerto Montt ante Ñublense en el Estadio Chinquihue, válido por la ida de los octavos de final en la Copa Chile.

La revancha se jugará el 26 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún".

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