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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Aluvión en Tocopilla: Reportan tres personas desaparecidas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe para la zona.

El barro y agua arrastraron varios vehículos, de acuerdo a videos que se han viralizado en redes sociales.

Aluvión en Tocopilla: Reportan tres personas desaparecidas
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16:17 - | El subsecretario remarcó que, a diferencia de un tsunami, en los aluviones las personas deben evacuar de forma horizontal y salir del curso del agua

16:15 - | Pavez recalcó que "ahora a Tocopilla no se puede llegar"

16:13 - | "El barro se va a secar rápido, por lo tanto, tenemos que ser capaces de llegar cuanto antes. La planificación está para que apenas haya una ventana y que paren las precipitaciones podamos iniciar cuanto antes las labores de despeje", indicó.

16:13 - | En cuanto a la conectividad, Pavez indicó que no hay rutas despejadas para la llegada de ayuda a la zona, por lo que trabajan en ello

16:12 - | Respecto a las personas desaparecidas, el subsecretario indicó que no hay denuncias formalizadas en el sistema de Senapred, por lo que no existe la información oficial al respecto

16:11 - | El subsecretario Pavez adelantó que esperan para esta noche el cese de las lluvias en la Región de Antofagasta

16:10 - | El Presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe en la provincia de Tocopilla

15:46 - | Parlamentarios de la zona y autoridades piden que se decrete estado de catástrofe.

15:45 - | Tres personas han sido reportadas como desaparecidas en Tocopilla tras el fenómeno meteorológico. El Cogrid regional se encuentra reunido y dará a conocer un balance en un punto de prensa.

15:43 - | Senapred canceló alerta amarilla y decretó alerta roja para comunas de Tocopilla, Antofagasta, Mejillones y Taltal, de la Región de Antofagasta. Además, ordenó alerta de evacuación para evacuar sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros, O'Higgins, Huella Tres Puntas y Colón.

15:16 - | Senapred pidió evacuar sector de Paposo en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, por activación de quebradas.

14:38 - | Senapred pidió evacuar sector Huella Tres Puntas en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, por activación de quebradas.

13:26 - | El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, confirmó la suspensión de clases para este miércoles en la comuna

13:25 - | El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, planteó que "todo el esfuerzo del gobierno y del sistema de emergencia y desastres está desplegado en la región. Hay una preocupación especial por los 56 campamentos que hay, sobre todo a pie de las quebradas"

13:12 - | La alcaldesa Ljubica Kurtovic comentó que "se activó la quebrada del Limón, que está en Pacífico Norte, y también la de 5 de octubre, que está bajando por calle O'Higgins. Hay una fuerza de barro bastante poderosa, que está arrastrando vehículos y todo lo que pilla".

13:07 - | Senapred ha pedido evacuar diversos sectores:

13:05 - | Un aluvión se registró durante la tarde de este martes en la comuna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, en medio de la activación de quebradas por las lluvias en la zona

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