13:16 - | #CooperativaContigo Presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en Chile: "¿Qué es lo que espera el Estado? Es lo que nosotros no entendemos"

13:15 - | #CooperativaContigo Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en Chile: "Es la falta de acción del Gobierno, que no ha querido tomar cartas en el asunto y siguen muriendo inocentes"

13:14 - | #CooperativaContigo Andrés Cox: "Lo que estamos viviendo hoy día en Arauco es algo terrible. Obviamente que no tenemos ninguna esperanza de que el Estado haga nada"

13:14 - | Andrés Cox, empresario agrícola y ganadero que perdió campo tras 12 ataques en Cañete: "Es un tema que no termina; la destrucción del patrimonio de quienes operamos y trabajamos en la zona es algo muy importante, pero las vidas son irrecuperables"

12:51 - | #CooperativaContigo Gobernador del Biobío: "El narcotráfico y cualquier tipo de organización criminal se combate con acción política. Hoy no hay consenso político" y "parece que estamos normalizando la violencia"

12:49 - | #CooperativaContigo Gobernador del Biobío responde al Ejecutivo: "No tengo ningún interés político y no soy candidato a nada; lo que tengo es la facultad de alzar la voz por la gente de mi región, porque lo que vivimos no da para más"