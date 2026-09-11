Autoridades de Los Ríos pidieron a Kast evitar recortes en inversión pública

Alcaldes y parlamentarios de la Región de Los Ríos solicitaron este viernes al Presidente José Antonio Kast no hacer recortes en inversión pública, con el fin de disminuir las altas tasas de desempleo que han golpeado a esa zona.

"Todo anuncio que vaya en la línea de recortar el gasto público afecta directamente la empleabilidad de Los Ríos. Por eso, le mencionamos que la zona debe tener mayor inversión pública", subrayó el diputado por la región Matías Fernández (Frente Amplio).

La también frenteamplista alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, precisó: "El llamado de los municipios al Gobierno fue a no recortar inversión pública intensiva en mano de obra. Hubo un compromiso por parte del Presidente en esa materia, y voy a estar expectante y atenta a que se cumpla".

Más temprano, y al coincidir su despliegue en Los Ríos con el 11 de septiembre, Kast hizo un balance de sus primeros seis meses en La Moneda, destacando avances en materia de seguridad, al tiempo que reconoció que la recuperación del empleo es un desafío especialmente demandante.

Para el diputado de Los Ríos Marcos Ilabaca (PS), "pareciera que las promesas de campaña del Presidente Kast eran puras metáforas", argumentando que "los dos grandes compromisos asumidos por el Gobierno, en materia de crecimiento económico y seguridad pública, eran verdaderos fuegos de artificio".

En contraste, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, observó: "El Presidente recibió el país con déficits importantes en muchas materias, pero gracias al buen trabajo del Gobierno, se ha logrado paliar parte de ellos".

"Por ejemplo, en materia de seguridad y en materia económica, (porque) se logró reducir los impuestos y eliminar contribuciones, lo que va a permitir un crecimiento económico para las familias chilenas, pero todavía quedan muchos desafíos por cumplir", añadió el dirigente.