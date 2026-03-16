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Feria Antártica Escolar: Cómo postular para ganar una expedición científica al continente blanco

Publicado: | Fuente: Foto: Pixabay
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El Instituto Antártico Chileno inició el proceso de postulación para la vigésimo tercera versión de la Feria Antártica Escolar (FAE). Esta iniciativa busca incentivar la curiosidad científica en los jóvenes chilenos, ofreciendo como premio mayor una experiencia inigualable: una expedición científica al continente antártico. Escucha el informe de la editora de Cooperativa Ciencia, Emilia Aguilar.

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