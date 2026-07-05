Punta Arenas celebra este fin de semana la trigésima edición de su Carnaval de Invierno, una de las festividades más emblemáticas de la Región de Magallanes.

La programación incluyó el tradicional desfile de comparsas y carros alegóricos, que reunió un número récord de participantes: 64 grupos que desfilaron por el principal paseo de la ciudad, superando ampliamente a los 53 de la versión anterior.

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