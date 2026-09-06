Un amplio despliegue de Bomberos se registra la noche de este domingo en el cerro Cordillera de Valparaíso, luego de que se declarara un incendio en una casona del sector.

La emergencia comenzó alrededor de las 20:00 horas, y afecta a un inmueble ubicado en la intersección de las calles Villagrán y Espronceda.

Tras recibirse la alerta, ocho unidades de Bomberos y un vehículo de apoyo logístico fueron despachados hasta el lugar para trabajar en el combate de las llamas y ontrolar la emergencia.

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