Incendio dejó un fallecido en Juan Fernández: Alcalde lamentó inexistencia de un cuerpo de bomberos
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Un incendio de grandes proporciones afectó a una vivienda en la comuna de Juan Fernández, Región de Valparaíso, y dejó a una persona fallecida.
El alcalde Pablo Manríquez señaló que se trató de un siniestro con llamas de un volumen "que no habíamos tenido registro en la comuna” y apuntó a la falta de un cuerpo de bomberos, sino solo una "Brigada de Emergencia que se conformó apenas seis meses atrás, cuando llegó el primer carro de bomba financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso".
De todas formas, destacó el trabajo de los voluntarios, de Carabineros, Conaf y la comunidad que estuvo presente para controlar la emergencia.
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