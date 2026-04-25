El Buque Escuela Esmeralda inició este sábado en Valparaíso su 70° Crucero de Instrucción, una travesía de seis meses que combinará formación naval, representación internacional y presencia en rutas estratégicas para el comercio marítimo nacional. El zarpe se realizó en medio de una despedida marcada por la presencia de familiares y cercanos, así como una protesta de derechos humanos en las inmediaciones del puerto.

La nave partió desde el Terminal Portuario de Valparaíso acompañada por embarcaciones menores y sirenas en la bahía, en un ambiente que reunió a cerca de 1.700 personas que llegaron con banderas, globos y mensajes de despedida.

La dotación está compuesta por 269 personas bajo el mando del capitán de navío Edward Gibbons, incluyendo 35 mujeres. Además, participan nueve oficiales extranjeros invitados y cinco oficiales de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

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