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Real Madrid volverá a usar el verde tras 14 años

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Real Madrid y la firma deportiva Adidas presentaron este jueves la segunda equipación para la temporada 2026-2027, la cual será verde oscuro, un color que ya vistió en su tercera equipación en el curso 2012-2013, curiosamente, también con José Mourinho como entrenador.

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