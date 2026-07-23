Real Madrid volverá a usar el verde tras 14 años
Publicado:
Fotos Destacadas
Temporal arrastró toneladas de basura hacia playas de La Serena
Los shows que están programados en el Estadio Nacional
Por votación popular: Vozinha encabeza el XI ideal del Mundial 2026 de la FIFA
Fotos Recientes
Real Madrid volverá a usar el verde tras 14 años
Un colorido gecko será la mascota de los Panamericanos de Lima 2027
Leandro Paredes lidera la formación de Boca para enfrentar a O'Higgins en la Sudamericana
Real Madrid y la firma deportiva Adidas presentaron este jueves la segunda equipación para la temporada 2026-2027, la cual será verde oscuro, un color que ya vistió en su tercera equipación en el curso 2012-2013, curiosamente, también con José Mourinho como entrenador.
Las + leídas
Un "Chino", dos parvularias y un carrete que terminó en angustia: La historia tras el rescate en el Cajón del Maipo
FBI incautó teléfonos de "Chiqui" Tapia y altos dirigentes de la AFA en Estados Unidos
Bochorno en el Senado: Gobierno abortó, a última hora, el voto final de la megarreforma
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados