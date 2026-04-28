Trabajadores de la locomoción colectiva iniciaron la tarde del lunes una paralización de servicios en la provincia de Marga Marga, en la Región de Valparaíso, como protesta por el alza sostenida de los combustibles y la falta de apoyo económico al sector.

La movilización afecta principalmente a los recorridos 101 y 125, que conectan el interior de la región con Valparaíso y Viña del Mar, generando complicaciones en el traslado de cientos de pasajeros y un aumento en la demanda del transporte alternativo.

Ante la contingencia, EFE Valparaíso reforzó los servicios del tren Limache-Puerto para mitigar el impacto de la paralización.

LEER ARTICULO COMPLETO