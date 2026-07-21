Meteorología: El sistema frontal en el Norte Chico ya pasó y no hay peligro de nuevas lluvias

El meteorólogo Elio Brufort entregó este martes en Cooperativa un pronóstico tranquilizador para el Norte Chico, al dar por superado el sistema frontal que afectó con fuerza a las regiones de Atacama y Coquimbo los últimos días.

En diálogo con Lo Que Queda Del Día, el experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que el frente frío comenzó a retirarse por completo de la zona centro-norte, dando paso al restablecimiento de las condiciones climatológicas habituales para esta época del año.

"El sistema frontal ya pasó, solo quedarían rastros de afectación en los sectores cordilleranos con nevadas, más que nada en la Región de Atacama, con montos que podrían estar en torno a los 5 a 10 centímetros de nieve en los sectores más altos de la cordillera", detalló.

En la alta cordillera solo persisten pequeñas acumulaciones de nieve con una isoterma cero a 2.000 metros. (FOTO: ATON)

"Además, (estas nevadas) vienen con una isoterma cero que está en torno a los 2.000 metros de altura, así que esa nieve se va a mantener ahí, no debería causar mayores afectaciones a lo que ya causaron las precipitaciones que se registraron durante estos días en ambas regiones", afirmó Brufort, que también adelantó que en zonas costeras e interiores predominará la nubosidad parcial sin riesgo de lluvia.

En detalle, dio cuenta que "para los valles y el sector litoral solo se vería con nubosidad parcial, ya no hay precipitaciones (líquidas), y eso se debería repetir por el jueves y el viernes. De ahí se restablece el régimen anticiclónico que domina en la zona casi todo el año, así que no hay peligro de precipitaciones nuevamente".

"Era difícil determinar el día exacto y los lugares que afectaría"

En tanto, en el marco de la evaluación de la emergencia, Brufort reveló que, aunque las primeras señales del temporal se registraron con casi dos semanas de antelación, hay una complejidad técnica para precisar el impacto real con tanto tiempo de margen.

"Se veía venir un evento grande con la anticipación de alrededor de 10 a 12 días, pero no estábamos completamente seguros de la afectación que podía causar, porque nuestros pronósticos son a cinco días, por la seguridad que podemos transmitir", indicó el meteorólogo.

El experto aclaró que la prioridad institucional es trabajar con márgenes de cinco días para garantizar certeza a la población. (FOTO: ATON)

Por ello -detalló-, "sabíamos que venía algo, pero no sabíamos ni la magnitud ni dónde iban a ser los lugares específicos que se iba a desarrollar, que finalmente fue en la parte sur de la Región de Atacama y la parte norte de la Región de Coquimbo".

"Los fenómenos se pueden ver, pero lo difícil es determinar el día exacto que va a caer y los lugares que va a afectar", puntualizó el experto en Cooperativa.

En esta línea, sostuvo que la política del organismo público es mantener la cautela comunicacional para no generar alarma pública injustificada ante la posibilidad de que los sistemas cambien su trayectoria o se disipen en el océano.