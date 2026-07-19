18:04 - | Se confirma una nueva víctima fatal en la Región de Coquimbo. Se trata de un hombre de 47 años, quien fue hallado muerto por familiares en el sector de Quebrada Honda, La Higuera, donde la PDI tuvo que acceder caminando al sector por el bloqueo de rutas.

17:54 - | El Presidente Kast confirmó que no podrá seguir su ruta por la Región de Atacama debido a dos cortes en la Ruta 5 Norte, entre la comuna de La Serena y Vallenar, a la altura de los kilómetros 499 y 657.

17:54 - | El Mandatario señaló a las personas aisladas en Tierra Amarilla que se está trabajando para lograr la conectividad: "Tan pronto haya ventanas de tiempo, todo el puente aéreo que se pueda hacer con helicópteros va a estar ahí. Y también estamos trabajando en un puente aéreo humanitario para traer alimentos y otros elementos esenciales para la ciudad de Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen".

17:51 - | "La lluvia persiste; esto va a terminar en las próximas horas y nos esforzaremos desde ya para ir despejando la Ruta 5 Norte y lograr la conectividad estructurante que Chile necesita", afirmó el Jefe de Estado.

17:44 - | Presidente José Antonio Kast aseguró que habrá puente aéreo y ayuda humanitaria para las zonas aisladas en la Región de Atacama. A las familias que enfrentan las graves consecuencias de este inédito temporal en Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, los apoyamos con acciones concretas. Habrá puente aéreo y ayuda humanitaria. Gracias a las FF.AA., Carabineros, PDI, Bomberos y%u2026 pic.twitter.com/sSIeHcUOiR — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 21, 2026

17:44 - | Techo y BancoEstado encabezan la campaña "Contigo donde más se necesite" para apoyar a familias afectadas por el sistema frontal. El mal tiempo no termina cuando deja de llover. %u2614%uFE0F Junto a @BancoEstado reforzamos nuestra #CampañaDeInvierno para seguir apoyando a las familias que más lo necesitan. %u2764%uFE0F%u200D%uD83E%uDE79 Contigo, donde Chile nos necesita. pic.twitter.com/ng6iBQ6009 — TECHO-Chile (@TECHOChile) July 21, 2026

17:29 - | "Las familias que viven en campamentos enfrentan cada invierno con una preocupación mucho mayor. Sus viviendas están más expuestas al ingreso de agua, el barro y los daños estructurales, por lo que una emergencia climática puede significar perder lo poco que tienen", señaló Isidora García, directora social de Techo.

17:24 - | Senapred pidió evacuar ribera del Río Quilimarí por desborde, en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por desborde del río Quilimarí, se solicita evacuar sector ribera del río, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/xoZfUzGpYW — SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026

17:11 - | La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) advirtió este martes que existe una alteración en la distribución de alimentos, pero no en la cantidad disponible.

17:11 - | "Los cortes de carretera, caminos rurales y puentes están retrasando la llegada de productos a mercados mayoristas, minoristas y ferias libres, y restablecida la logística los precios deberán normalizarse", consignó el gremio.

17:10 - | "Lo positivo de este frente de mal tiempo es que recuperamos la reserva de nieve; teníamos un 92% menos de reserva de nieve. También hemos recuperado las reservas de agua en los embalses; teníamos embalses con niveles mínimos de agua. Al recuperar las reservas de agua en los embalses, esta agua puede durar tres o cuatro años", explicó el presidente Antonio Walker.

17:10 - | "Coquimbo perdió un 40% de su superficie agrícola en los últimos años. Hoy día está recuperando su capacidad de embalsar agua y eso es una buena noticia", afirmó Walker.

17:09 - | La SNA enfatizó en la importancia de los embalses e insistió en avanzar en una política nacional: "Hay más de 26 proyecto en carpeta que deben concretarse".

23:45 - | El levantamiento de la ficha FIBE permitirá a las familias damnificadas acceder al Bono de Recuperación, cuyos montos oscilan entre los 375.000 y 1.500.000 pesos según el nivel de daño acreditado.

23:43 - | Mediante un comunicado, el Cementerio Parque del Sendero (Penco) pidió disculpas y argumentó que se trató de un evento fortuito fuera de su control, justificando el procedimiento al sostener que se buscó dar continuidad obligatoria al servicio

23:42 - | El desborde de un estero colindante al Cementerio Parque del Sendero (Penco) inundó por completo el acceso principal al camposanto en medio del sistema frontal. Deudos denunciaron una improvisación absoluta y la falta de un plan de contingencia por parte de la empresa, pues, para realizar las sepulturas, se trasladaron los ataúdes y a los asistentes sobre un carro de basura remolcado por un tractor

23:12 - | "A la fecha vamos con 336 FIBE aplicadas a nivel regional. Tenemos un catastro de seis viviendas destruidas, donde ya no pueden volver a habitar las familias; y en categoría 4 (muy afectadas) tenemos 47", explicó el seremi de Desarrollo Social del Biobío, Daniel Manchileo, quien detalló ayudas desde 375 mil y hasta un millón y medio de pesos, dependiendo del grado de daño.

23:10 - | En la Región del Biobío, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya implementa la aplicación de la Ficha Básicas de Emergencia (FIBE) en las comunas de Penco, Talcahuano, Tomé y Arauco, donde se concentra la afectación causada por el temporal.

22:55 - | En la Región de Valparaíso, en tanto, los clientes "a oscuras" superan los 34 mil.

22:52 - | Vecinos de la localidad coquimbana de Tongoy (que el fin de semana se declaraba prácticamente aislada en su totalidad), han visto aliviada su situación, al menos, con la reposición del servicio eléctrico.

22:46 - | La Superintendencia de Electricidad y Combustibles contabilizaba, hasta las 22:00 horas de este lunes, más de 37 mil clientes sin luz en la Región de Coquimbo, con La Serena como la comuna más afectada (13.524)

22:22 - | "Por alerta de crecida en caudal del embalse Recoleta", Senapred pide evitar la ribera del Río Hurtado, en la comuna de Ovalle: ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida en caudal del embalse Recoleta EVITA ribera del río Hurtado, en la comuna de #Ovalle, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.#SENAPRED%u2026 pic.twitter.com/q8dHwwDzYQ — SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026

21:10 - | Directora Alicia Cebrián llama al autocuidado: "Insistir en hacer un llamado a las personas al autocuidado, la responsabilidad y no internarse en zonas donde se han visto afectadas".

21:10 - | ¡Atención! Se mantiene alarma meteorológica por precipitaciones intensas en la provincia de Huasco hasta la tarde de este martes 21 de mayo.

21:10 - | Cortes de luz: 138.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico entre Atacama y La Araucanía. Valparaíso y Coquimbo son las zonas más afectadas.

21:10 - | Balance de viviendas: SENAPRED reporta 76 viviendas destruidas, 2.121 con daño mayor y más de 16.000 con daños menores tras el paso del temporal.

21:10 - | Cifra de aislamiento: 104.504 personas se encuentran aisladas en el país, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo debido a los efectos de las lluvias.

21:09 - | Autoridades advierten por crecida del río Aconcagua. Alicia Cebrián: "Pedirle a las personas que viven o permanecen en las cercanías del río que se mantengan informadas y atentas a cómo va evolucionando la situación".

21:09 - | Se han enviado 124 mensajes SAE desde el inicio del sistema frontal. El 76% de las alertas de evacuación se concentran entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

21:09 - | Directora de SENAPRED, Alicia Cebrián: "Tenemos cuatro presuntas desgracias informadas por Carabineros, vale decir cuatro personas que se mantienen en calidad de desaparecidas: dos en Coquimbo y dos en la región de Atacama"

19:47 - | Las comunas de La Calera, Quillota y Nogales determinaron suspender actividades para este martes, mientras se espera el pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación.

19:45 - | Gobierno Regional de Valparaíso anunció la primera asignación de recursos del 2% de emergencia, distribuido por el Gobierno Regional, la que fue desinada a la Municipalidad de Viña del Mar para apoyar trabajos de limpieza de los esteros Marga Marga y Reñaca.

19:42 - | Alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, pidió declarar zona de catástrofe en la Provincia de Petorca, donde hay un grupo de 700 personas aisladas debido a la crecida del río. La autoridad confirmó que las personas se encuentran en buenas condiciones de salud. Carabineros está desplegado y no se descarta una evacuación o trasladar alimentación.

19:41 - | Senapred pidió evitar sector de Puente Colmo por crecida de Río Aconcagua, en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, Región de Valparaíso. %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida de Río Aconcagua, EVITA sector Puente Colmo, en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, Región de #Valparaíso.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales.%u2026 pic.twitter.com/ArSRcxb8sJ %u2014 SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

19:36 - | Se registran diversos socavones y remociones en masa en las comunas de El Olivar, Reñaca y los Pinos en la comuna de Viña del Mar; Borgoña, en Concón, y Puchuncaví, en Zapallar. Con ello, se determinó la suspensión de rutas como la Cuesta La Dormida y el Paso Internacional Los Libertadores.

19:35 - | Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso: Se va a reponer hoy el servicio (de suministro eléctrico) y se va a indemnizar con 40.000 pesos a todas las personas sin necesidad de acreditar el gasto.

19:32 - | Valparaíso: Más de 46.000 clientes continúan sin luz, siendo la región más afectada. Debido a esta situación se registran manifestaciones en Quillota, Limache y Olmué, donde algunos afectados llevan cuatro días sin luz.

19:27 - | Mario Aros, alcalde de Vicuña: "Tenemos 20 quebradas que bajaron en la comuna de Vicuña, unas con grado 3, que es el de mayor envergadura. Estamos con equipos desplegados en los territorios que podemos acceder para que puedan hacer un levantamiento de la magnitud de los hechos. Estamos trabajando con maquinaria municipal tratando de despejar todas las vías, también de las carreteras y de los caminos para que tengamos libre tránsito".

19:20 - | Ruta que une a Vicuña con La Serena (Región de Coquimbo) se encuentra cortada tras caída del puente La Arrayán.

19:19 - | Gerardo Ávila, director de Habitabilidad y Emergencia de Techo: Son familias que están expuestas habitacionalmente, que están en zonas alejadas de la urbe. Ellas van y se posicionan en esas zonas, pero hay poco conocimiento de la prevención y del riesgo que pueden tener estos terrenos. Cuando ocurren estas catástrofes, las familias más afectadas son las vulnerables.

19:17 - | Gerardo Ávila, director de Habitabilidad y Emergencia de Techo: De los 1.428 campamentos que tenemos en el catastro, 1.216 de ellos están expuestos a uno de estos riesgos, que sea remoción en masa, inundaciones, tsunamis, o sea, el 86% se encuentra en una de estas zonas.

19:13 - | Gerardo Ávila, director de Habitabilidad y Emergencia de Techo: La pobreza rural es donde se incrementa el factor de vulnerabilidad, porque son familias que ya están aisladas de centros urbanos, de poder acceder fácilmente a los materiales, y a la conectividad. Estamos haciendo un monitoreo y en Coquimbo y La Serena la afectación ha sido en la ciudad, pero en los sectores rurales hemos visto que las personas se posicionan en zonas inundables.

19:04 - | Gerardo Ávila, director de Habitabilidad y Emergencia de Techo: Las lluvias manifiestan la preocupación de las condiciones precarias que viven estas familias. En la Región de Coquimbo, las personas se ven afectadas porque la materialidad de esas viviendas son materiales ligeros y que no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad, que se ven más expuestas a temas de desastre.

19:01 - | Doctor Jaime Cuevas, investigador del Centro Científico Ceaza: Estamos muy pocos preparados para este de situaciones. Deberíamos invertir en infraestructura más resiliente que nos evite estar construyéndola una y otra vez. Una de las predicciones del cambio climático es que estos eventos van a venir más intensos en el tiempo, por lo que tenemos que estar preparados.

18:57 - | Doctor Jaime Cuevas, investigador del Centro Científico Ceaza: Las calles cuando se pavimentan pierden la capacidad de absorción del suelo de esta precipitación. Por lo tanto, cada calle se convierte en un pequeño cauce dentro de la ciudad. Y lo otro que ocurre a veces están subdimensionadas las infraestructuras para evacuar el agua, como las alcantarillas. Lo que encontramos en La Serena y Coquimbo es que no existe sistema de evacuación de aguas lluvias.

18:54 - | Doctor Jaime Cuevas, investigador del Centro Científico Ceaza: El riesgo está por la intersección de este peligro (remoción en masa), que es natural, con la condición humana. No tenemos una infraestructura que sea poco vulnerable y nos exponemos nosotros ante estos eventos. Debemos tener cuidado cuando nos interceptamos con estas amenazas.

18:48 - | Doctor Jaime Cuevas, investigador del Centro Científico Ceaza: Los suelos de la Región de Coquimbo tienen una baja capacidad de infiltración, eso determina que acepten una determinada cantidad de lluvia de un determinado monto, entre los 50 y 100 milímetros, pero después esa agua no puede seguir infiltrando y comienza a moverse en el suelo o superficie, arrastrando las partículas de suelo.

18:36 - | El objetivo de la visita del Presidente Kast a la Región de Coquimbo es analizar el impacto del sistema frontal y analizar las medidas preventivas aplicadas y puestas en marcha asociadas al estado de excepción.

18:36 - | Tras la visita a la comuna de Ovalle, mantendrá una reunión con el Jefe de Defensa Nacional, general del Ejército Eugenio Ribba, quien tomará el control en el estado de excepción de catástrofe en la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco.

18:31 - | Presidente José Antonio Kast llegó a la Región de Coquimbo y se trasladará al Hospital de Ovalle, recinto que resultó con daños en su infraestructura.

18:29 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: Habrá un nuevo sistema que tendrá precipitaciones normales a moderadas. Por lo tanto, ahora, tenemos que mantener lo que estamos haciendo, es decir, el estado de excepción constitucional va a permitir reforzar la acción de las FF.AA.; queremos que las quebradas se vayan secando para evitar la turbiedad de agua y así tener la reposición de los servicios. Creemos que eso se podrá producir en uno o dos días, porque el daño que estamos experimentando en algunos lugares es muy grande.

18:29 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: Esto es una realidad de que hay que hacerse cargo, no podría decir que esperaba 100 mil o 50 mil (personas aisladas). Tenemos la tranquilidad de que cada vez que se activó una quebrada, tuvimos una mensajería, y las personas pudieron salir libremente.

18:26 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: La cantidad de personas aisladas siempre fue un escenario posible. Nosotros tuvimos evacuaciones preventivas exitosas y la mensajería SAE ayudó. Las quebradas se pueden activar en cosa de minutos, no es posible prever donde se activa una quebrada y tampoco su reacción, a veces son de forma súbita. Por eso la mensajería SAE se activó en distintos lugares. Y gracias a ese instrumento tenemos un número de víctimas que lamentar, que podría ser muchas más.

18:25 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: Van a aparecer más daños en los lugares que no hemos podido llegar todavía.

18:23 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: La condición de aislamiento de acuerdo a este sistema frontal, en las quebradas, va a tener una solución rápida en lugares que no haya habido daños a la infraestructura. En los lugares donde hay puentes cortados será más difícil.

18:20 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: Cuando uno va despejando por donde ha pasado el sistema frontal podemos advertir que la planificación tuvo un resultado razonable, para lo que significa una emergencia de este tipo.

18:19 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: Del punto de vista del despliegue de los recursos, de la forma que se ha llevado adelante las tareas de rescate, el estado de excepción cumple un rol secundario. Las capacidades han estado, tenemos siete helicópteros en Coquimbo, y nos ha permitido muchas cosas. Estamos llegando a Alto del Carmen, y todo eso va en paralelo al trabajo de las Fuerzas Armadas.

18:16 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: Una situación excepcionalísima como esta va a traer un impacto respecto del que el Gobierno ha hecho todo lo que se ha podido hacer.

18:16 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: Por lo tanto, el Gobierno tiene plena conciencia de las dificultades que ha significado el aislamiento, los cortes de energía, aun no podemos llegar a todas las quebradas, pero son circunstancias respecto de los cuales el estado de excepción constitucional no cumple un rol decisivo.

18:12 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: Esto es una emergencia, una circunstancia completamente anormal. Lo que vivimos los últimos días no tiene parangón en mucho tiempo hacia atrás.

17:43 - | Máximo Pavez, subsecretario del Interior, por estado de catástrofe: Este domingo tuvimos un episodio excesivamente intenso de precipitaciones, por sobre lo de la preparación del evento nos demandaba.

17:32 - | Subsecretaría del Interior comunicó el envío de seis toneladas de ayuda de emergencia para la Región de Coquimbo, cuyo despacho está a cargo de la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile. %u2708%uFE0F Cerca de 6 toneladas de ayuda de emergencia ya van en camino a la Región de Coquimbo a bordo de un avión C-130 Hércules de la @FACh_Chile, que despegó desde la IIª Brigada Aérea con destino a La Serena.



El Gobierno del Presidente José Antonio Kast continúa reforzando el apoyo%u2026 pic.twitter.com/5WT4MDPkn7 — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) July 20, 2026

17:29 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile: Queda un resto de precipitaciones, pero lo más fuerte ya pasó. Tenemos una alerta emitida, la segunda categoría de nuestro sistema de aviso, por estas precipitaciones de entre 35 y 45 milímetros que faltan por caer. Esto sería el final del tren de sistema frontales.

17:29 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile: El jueves debería ingresar un nuevo sistema frontal con chubascos débiles para los valles de la Región Metropolitana y Valparaíso, estaría concentrado en la cordillera.

17:25 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile: En la Región Metropolitana, las lluvias continúan para la tarde de hoy y chubascos débiles para la noche. Se reactivarán para la madrugada y la tarde de este martes. Las precipitaciones vienen con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

17:24 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile: Ya está finalizando las precipitaciones en la Región de Coquimbo, las lluvias de mañana serán las últimas. Luego habrá cielo con nubosidad parcial para el miércoles, nublado el jueves y nubosidad parcial nuevamente el viernes. En Atacama, las precipitaciones terminarán este martes en la noche.

16:54 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile: Esperamos que las precipitaciones continúen durante todo el martes en el sur de la Región de Atacama y la Región de Coquimbo, pero se espera que sean más intensas durante la madrugada y la mañana.

15:59 - | Educación: Pese a que la Región de Coquimbo se mantiene bajo Alerta Roja y ha sido decretada Zona de Catástrofe, aún no se ha oficializado la suspensión de clases para la jornada de mañana.

15:58 - | Cifras de la catástrofe: Se reportan preliminarmente más de 2.200 damnificados y sobre 99.300 personas aisladas. Se espera que los datos aumenten al consolidar la información de las zonas más afectadas.

15:58 - | Afectada señala: %u201CEstoy con mi hijo de año y medio, hay otro sobrino de 10 años, mi cuñada que está embarazada, mis suegros que son de la tercera edad. Somos 11 personas en total%u201D.

15:57 - | Testimonio de Camila Flores, madre aislada en sector Las Acacias: "Se nos hace imposible poder salir por nuestros propios medios, nosotros tenemos 4x4 y se nos hace imposible. Estamos esperando que venga algún helicóptero a rescatarnos"

15:57 - | Despliegue de rescate: Personal de Carabineros, GOPE, la sección aérea de La Serena, la FACh y el Ejército realizan múltiples operativos de rescate aéreo para evacuar a personas que permanecen aisladas en distintos puntos de la región.

15:57 - | Conectividad aérea afectada: Se anuncia la suspensión total de vuelos en el aeródromo La Florida de La Serena debido a las condiciones climáticas y la contingencia en la zona.

15:56 - | Se registran cortes de agua activos en Ovalle, La Serena y Coquimbo. Según se informó, la interrupción del servicio se ha extendido más allá de lo proyectado inicialmente por la compañía Aguas del Valle.

15:56 - | Balance oficial en la Región de Coquimbo: Se confirman cinco personas fallecidas debido al sistema frontal. Dos víctimas en La Serena y tres en la comuna de Coquimbo, específicamente en el sector de Cruz de Caña.

15:31 - | Presidente Kast viaja rumbo a Coquimbo Junto al Ministro Barros y la Ministra Chomalí saliendo rumbo a Coquimbo. Ha sido una semana de emergencia que seguimos enfrentando con todos los recursos y capacidades del Estado. pic.twitter.com/qv7GWVaQTS — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 20, 2026

15:26 - | Tras coordinación con el Ministerio de Defensa, se instalará un hospital de campaña en Ovalle para dar continuidad a las atenciones de salud en la zona afectada por el evento meteorológico de los últimos días.

15:26 - | Ministra May Chomali: %u201C...trasladar pacientes de una forma más expedita desde las zonas más alejadas cuando no se pueda resolver su problema de salud en los lugares que están aislados, y también poder recuperar más prontamente la infraestructura hospitalaria que esté afectada por este desastre meteorológico%u201D.

15:26 - | Ministra May Chomali: %u201CEsto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población en medidas preventivas como la vacunación masiva de Hepatitis A, que estamos realizando en los albergues%u201D.

15:26 - | La ministra de Salud, May Chomali, se traslada a la Región de Coquimbo junto al Presidente José Antonio Kast para participar en un COGRID e inspeccionar la instalación de un hospital de campaña en Ovalle.

15:22 - | El Ministerio de Salud decreta Alerta Sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo debido a las consecuencias del sistema frontal y los riesgos de emergencia para la población en las zonas afectadas por las lluvias.

13:34 - | La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, denunció que casi cuatro mil clientes llevan más de cuatro días sin servicio eléctrico en la comuna

12:19 - | Cortes de luz: Valparaíso continúa como la región más afectada con 52.174 clientes sin suministro eléctrico en sus casas. Entre las comunas más complejas se encuentra La Calera, Valparaíso, Limache y Viña del Mar.

12:18 - | Quilpué: La alcaldesa Carolina Corti confirmó que hay al menos 1.600 personas damnificadas en su comuna.

12:17 - | Se realizan trabajos preventivos en Valparaíso y Viña del Mar, mientras se espera cerca de 50 milímetros de precipitaciones durante esta jornada.

12:07 - | La Ligua: Alcalde Patricio Pallares pidió ser declarado zona de catástrofe por las intensas lluvias que se registraron en la comuna.

11:30 - | Alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri: Necesitamos gente con capacidad de resolver, dejemos de meter amigos en los cargos

11:14 - | Alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri: La alerta SAE es tardía, le dice a la gente que evacúe cuando ya es imposible (...) miran por la ventana y estás rodeado de corrientes de agua. A mi juicio es una estupidez lo que hicieron

11:13 - | Alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri: La declaración de zona de catástrofe llega tarde, ya estamos contando los fallecidos

08:47 - | Senapred reporta cuatro personas desaparecidas y 2.205 damnificados, además de 99 mil aislados, 17 lesionados y 1.100 albergados por el sistema frontal

08:41 - | Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustibles: Hay 143 mil clientes sin energía eléctrica a nivel nacional

08:39 - | Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustibles: El descuento por los cortes debe hacerse al mes siguiente (...) eso es obvio y es automático

08:32 - | Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustibles: Este evento climático era bastante conocido por todos (...) lo importante era el resguardo de los electrodependientes y mejorar la coordinación entre las empresas

08:07 - | Senapred activó mensajería SAE para pedir la evacuación del sector La Lucha, en la comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo, por activación de la quebrada

08:02 - | Metro de Santiago da a conocer que por precaución en días de lluvia se reduce la velocidad de los trenes, por lo que llama a considerar mayor tiempo de espera para planificar viajes.

07:53 - | Metro de Santiago informa que debido a la acumulación de lluvia se encuentran cerrados algunos accesos a estaciones Baquedano (Línea 1), Cerro Blanco (Línea 2) y Rodrigo de Araya (Línea 5).

07:44 - | Delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid: Lo más complejo que tenemos son cortes de camino que nos tienen cerrado el acceso a ciertos lugares

07:38 - | Delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid: Hasta el día de ayer teníamos 22 mil personas aisladas

07:33 - | "La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones. Hoy nuestro esfuerzo está enfocado en mantener y reforzar el abastecimiento alternativo para la comunidad, mientras trabajamos para recuperar el acceso a nuestros recintos y poder determinar la magnitud de las afectaciones provocadas por esta emergencia", explicó el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

07:32 - | Desborde del Río Elqui obliga a extender el corte de agua potable en La Serena y Coquimbo, según informa Aguas del Valle

07:28 - | Tres bomberos tuvieron que ser rescatados tras ser atrapados por el cauce del río Elqui durante un operativo esta madrugada

07:22 - | Al menos 15 personas se encuentran desaparecidas en la comuna de La Serena

07:21 - | Alcaldes de la Región de Coquimbo piden que el Presidente Kast declare zona de catástrofe ante la gran cantidad de sectores aislados por lluvias

00:52 - | Se espera un nuevo sistema frontal para este lunes en la Región de Valparaíso, lo que podría agravar la situación de las viviendas afectadas y los cortes de suministro.

00:52 - | Emergencia en salud: Hospital de Quintero sufrió corte de luz y falla en su generador eléctrico. Chilquinta debió realizar un arreglo provisorio para mantener la operatividad del recinto.

00:51 - | Seremi de Energía, Celso Quezada, oficia a la SEC contra eléctricas: "He oficiado para verificar que los recursos que se han informado sean los que efectivamente han estado en terreno. Yo creo que están al debe".

00:51 - | Alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti: "Estoy insistentemente hablando con la empresa Chilquinta para que efectivamente lleguemos al 100% de reposición. Sé lo que están viviendo y sé que depende de una empresa externa".

00:51 - | Alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, por cortes de luz: "Es una irresponsabilidad de los servicios; deben estar a la altura de una emergencia como esta, en brindar este vital servicio que no guarda relación solo con la luz, sino con el abastecimiento hídrico".

00:50 - | Los Libertadores: Cerca de 900 camiones se encuentran varados en la cordillera debido a las nevadas. Autoridades evalúan el traslado de máquinas a otros pasos fronterizos.

00:50 - | Delegado Manuel Millones sobre daños viales: "Tenemos dos daños mayores de infraestructura que se refiere a Puchuncaví y avenida Altamirano en Valparaíso. El MOP está esperando el decreto de emergencia para contar con los fondos e intervenir".

00:49 - | Balance oficial en Región de Valparaíso tras frente: 860 damnificados, un fallecido y 12 heridos. Se reportan 974 personas aisladas principalmente en La Ligua, Cabildo y Petorca

00:42 - | Sectores interiores de La Serena como el barrio La Florida se encuentran aislados por el desborde del canal Bellavista. Familias deben refugiarse en segundos pisos debido a que el agua inundó la planta baja de sus hogares.

00:42 - | La Serena: Conductores y vecinos colaboran entre sí para rescatar vehículos atrapados en la Ruta 5. Reportan que grúas de asistencia también han quedado fuera de servicio por la altura del agua.

00:41 - | Emergencia sanitaria en La Serena: Se reportan 2.500 viviendas afectadas por el reventón de cámaras sanitarias en sectores de Lambert, Las Compañías y La Pampa. Aguas servidas han ingresado a los domicilios.

23:34 - | Situación crítica en La Serena: Se reporta la activación de todas las quebradas de la ciudad. La Ruta 5 se encuentra inundada frente al Mall Plaza, con múltiples vehículos y buses eléctricos atrapados por el agua.

23:34 - | [VIDEO] La Serena "entró en un colapso" producto de las fuertes lluvias este domingo [VIDEO] La Serena "entró en un colapso" producto de las fuertes lluvias este domingo https://t.co/XJ7ZOAG8Mg pic.twitter.com/JlBUCEfOoM — Cooperativa (@Cooperativa) July 20, 2026

23:30 - | "En este momento la ciudad entró en un colapso producto de que se han reventado las cámaras sanitarias, por lo tanto hoy día tenemos una afectación cerca de 2.500 viviendas en el sector de Lambert, en el sector de Las Compañías, en el sector de la Pampa y eso ha generado un colapso donde estas aguas servidas han entrado a las casas", dice alcaldesa de La Serena

23:24 - | CORTES DE LUZ: Según la SEC, hay 170.000 clientes sin suministro a nivel nacional. Las regiones más afectadas son Valparaíso (69.000 hogares) y Coquimbo (54.000).

23:24 - | Bomberos de La Serena informa que, debido al colapso de sus equipos por la magnitud de la tragedia, solo se atenderán emergencias de acuerdo a su gravedad y riesgo vital.

23:23 - | Peligro por quebradas: La alcaldesa de La Serena alertó que "están todas las quebradas activadas, todas las quebradas que históricamente hace 20 años atrás no las veíamos con agua, hoy día están con agua".

23:23 - | Alcaldesa de La Serena denuncia abandono: "Hoy día no hemos recibido ningún apoyo por parte del gobierno", señaló la jefa comunal ante la grave emergencia que afecta a la zona.

23:23 - | Situación crítica en La Serena: El sistema frontal provoca el colapso de la ciudad con inundaciones en zonas rurales y urbanas, además de masivos cortes de agua potable.

21:11 - | Paulina Guzmán, gerenta de Sostenibilidad de Chilquinta, ante cortes masivos de luz en Región de Valparaíso: "La caída masiva de árboles sobre la red eléctrica generó más de 1.400 puntos de interrupción y en muchos sectores ha sido necesario reconstruir infraestructura antes de poder restablecer el servicio"

21:06 - | Paulina Guzmán, gerenta de Sostenibilidad de Chilquinta, ante cortes masivos de luz en Valparaíso: "Reconocemos las dificultades que esta emergencia ha significado para las familias que aún permanecen sin suministro eléctrico y el impacto que esto tiene en su vida diaria"

21:05 - | Más de 80 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico en la Región de Valparaíso. Las autoridades han apuntado a la empresa Chilquinta, que tiene el mayor porcentaje de concesión en toda esta región

21:00 - | Ministro Poduje informó que la empresa Ingevec tiene plazo hasta mañana lunes para entregar una respuesta a las familias afectadas por la caída de grúa en Coquimbo, y le ordenó reparar las viviendas

21:00 - | Ministro Poduje por caída de grúa de empresa Ingevec en Coquimbo: "Vamos a mandar una unidad especializada de Santiago para que supervise todas las obras de construcción de las seis casas que fueron dañadas. Tenemos los peritajes".

20:51 - | Ministro Poduje por caída de grúa de empresa Ingevec en Coquimbo: "Lo que se produjo lamentablemente es una mala reacción, un mal comportamiento de la empresa en el sentido que no estuvo en tiempo y forma. Y las familias, por supuesto, que están afectadas"

20:49 - | En la comuna de Talcal (Región de Antofagasta) tres embarcaciones y una balsa de cultivo resultaron varadas producto de las marejadas: Aunque se reprogramaron vuelos en la región, el aeropuerto Andrés Sabella retoma su normalidad

20:49 - | Fuertes vientos dejaron voladura de techumbres, caída de árboles y también tormentas de arena que imposibilitaban la visión en diversos sectores, especialmente en la Ruta 1 entre Antofagasta y Mejillones, lo que obligó el cierre de los pasos fronterizos de Jama y Hito Cajón

20:49 - | Tras los fuertes vientos que causaron estragos este domingo en Antofagasta, el municipio informó que para este lunes 20 de julio todos sus establecimientos educacionales que reingresan de vacaciones de invierno iniciarán la jornada de clases a las 9:30 horas

20:49 - | Senapred solicitó evacuar sector Callejón Doña Anita, en la comuna de Freirina (Región de Atacama), por activación de quebrada agua Salada ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de quebrada Agua Salada, solicita EVACUAR sector Callejón Doña Anita, en la comuna de #Freirina, Región de #Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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20:49 - | Tras anegamientos en Villa Los Presidentes (Talagante), el ministro Poduje citará a la constructora Ingevec para exigir estudios de mecánica de suelo y topografía, buscando una solución definitiva a lo que calificaron como una situación "totalmente anormal"

20:48 - | Alcalde de Talagante, Sebastián Rosas: "Nos estamos preparando para el nuevo frente de mal tiempo que se avecina durante los próximos días. Los albergues seguirán abiertos"

20:48 - | Alcalde de Talagante: "Ha sido una semana bastante complicada y movida, desde desalojos que evacuaron el campamento Ribera del Río Mapocho, inundaciones hasta incendios de gran magnitud"

20:48 - | Delegado presidencial Provincia Choapa: "Después de esta tragedia vamos a tener una buena temporada agrícola y eso acá en Mincha, en el campesino, es fundamental para los crianceros también"

20:48 - | Delegado presidencial Provincia Choapa: "Nos damos cuenta que Mincha, una zona agrícola, no tiene daño agrícola. Las plantaciones se notan de buena manera, eso también es importante"

20:47 - | Delegado presidencial Provincia Choapa: "En este minuto gestionamos un helicóptero, el cual venimos aterrizando desde Mincha, donde pudimos ver que tenemos un grave problema de conexión"

19:51 - | ] Bloqueo en la alta montaña: Cerca de 900 camiones están varados en Los Libertadores debido a nevadas superiores a lo esperado. Evalúan desvío a otros pasos fronterizos.

19:49 - | Hospital de Quintero operó con soporte provisorio tras quedar sin suministro eléctrico y sufrir falla en su generador principal durante el temporal

19:49 - | Más de 115.000 clientes permanecen sin luz en la Región de Valparaíso

19:48 - | Alerta en la conectividad: Reportan socavones mayores en la Av. Altamirano (Valparaíso) y Ruta F-30E (Puchuncaví). Marejadas amenazan el borde costero la próxima semana.

19:43 - | Crítico balance en Valparaíso: Delegado Manuel Millones confirma un fallecido, 860 damnificados y 974 personas aisladas tras el sistema frontal

19:43 - | Reportan manifestaciones y barricadas en Galvarino y en las cercanías del peaje de Quepe debido a la demora en la reposición del servicio eléctrico.

19:01 - | Crisis eléctrica en la Región de la Araucanía: Vecinos de Villarrica, Temuco, Lautaro y Galvarino cumplen más de cinco días sin suministro tras el sistema frontal.

18:30 - | ¡ATENCIÓN! Autoridades emiten alerta por crecida de la quebrada Santa Gracia en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo. Se solicita a la población máxima precaución ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida de la quebrada Santa Gracia EVITA los sectores Lambert e Islón, en la comuna de La Serena, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. pic.twitter.com/tViZua665y — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

18:29 - | Ante emergencia hídrica, SENAPRED advierte: "Por alerta de crecida del río Huasco EVITA acercarte al Callejón Martínez, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama".

18:29 - | Ante emergencia hídrica, SENAPRED advierte: "Por alerta de crecida del río Huasco EVITA acercarte al Callejón Martínez, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama".

18:13 - | Senapred solicita evacuación inmediata del sector Las Tablas en la comuna de Freirina, Región de Atacama, por activación de la Quebrada del Negro

18:09 - | Por alerta de crecidas de los ríos Elqui y Turbio, Senapred llama a evitar acercarse a las riberas de los ríos antes señalados, en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecidas de los ríos Elqui y Turbio EVITA acercarte a las riberas de los ríos antes señalados, en la comuna de #Vicuña, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos%u2026 pic.twitter.com/jGIJJIomSl — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

16:55 - | Por activación de Quebrada Centinela, Senapred solicitó evacuar el sector La Arena, en la comuna de Huasco (Región de Atacama). ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de Quebrada Centinela, solicita EVACUAR sector La Arena, en la comuna de #Huasco, Región de #Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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16:41 - | El organismo preventivo también modificó la alerta temprana preventiva para la Región de Antofagasta, ante precipitaciones en la costa desde Paposo al sur y vientos que, según las alertas vigentes, podrían alcanzar ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.

16:30 - | Por activación de Quebrada Lo Martínez, se mandó alerta SAE de evacuación para el sector Huasco Bajo, en la comuna de Huasco, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de Quebrada Lo Martínez, solicita EVACUAR sector Huasco Bajo, en la comuna de #Huasco, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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16:28 - | Misma evacuación solicitó en el sector de Amancay, en la comuna de Freirina (Región de Atacama), por la activación de Quebrada Alarcón. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de Quebrada Alarcón,solicita EVACUAR sector #Amancay, en la comuna de #Freirina, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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16:27 - | Por desborde de quebrada Marquesa, también envió la alerta SAE a los sectores Marquesa y Nueva Talcuna, en la comuna de Vicuña (Región de Coquimbo). ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por desborde de quebrada Marquesa, solicita EVACUAR sectores Marquesa y Nueva Talcuna, en la comuna de Vicuña.



También se solicita evacuar los sectores El Arrayán y Calera, por desborde de quebrada El Arrayán, en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo.%u2026 pic.twitter.com/Y89s5KhCR0 — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

15:55 - | Por activación de quebrada Maitencillo, Senapred ordenó evacuar sector de Maitencillo Bajo, en la comuna de Freirina, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por activación de quebrada #Maitencillo,solicita EVACUAR sector de Maitencillo Bajo, en la comuna de Freirina, Región de Atacama.



También, por desborde del Canal Ventana, se solicita evacuar Población Pablo Neruda, en la comuna de Vallenar, Región de%u2026 pic.twitter.com/WUQM2LOhWc — SENAPRED (@Senapred) July 19, 2026

15:29 - | Además, por alerta de crecida del río Huasco, solicitó evitar acercarse a la ribera en las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar en la Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida del río Huasco solicitamos EVITAR ribera del río Huasco, en las comunas de #Huasco, #Freirina y #Vallenar en la Región de #Atacama.



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14:05 - | También envió la alerta SAE al sector de la ribera del río Limarí, en la comuna de Ovalle (Región de Coquimbo), por desborde. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED por desborde del río Limarí, solicita EVACUAR sector de la ribera del río Limarí, en la comuna de #Ovalle, Región de Coquimbo. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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14:04 - | Senapred ordenó evacuar sector Villa San Pedro, por activación de quebrada Francisco Pizarro, en la comuna de Huasco, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN!#SENAPRED solicita EVACUAR sector Villa San Pedro, por activación de quebrada Francisco Pizarro, en la comuna de #Huasco, Región de Atacama.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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13:50 - | Guerra: No va a ser posible instalar el Hospital Modular MIlitar (para reforzar el Hospital de Ovalle) antes de cuatro días. Hay que hacer conexión eléctrica y de agua

13:49 - | Guerra: La gente pensó que nunca más íbamos a tener este tipo de fenómenos, pero se equivocaron. Los ríos tienen su cauce

13:48 - | Guerra: No hay ninguna quebrada de la provincia del Limarí que no esté activada, por lo que el helicóptero de Carabineros que usamos es importante (para rescatar a personas aisladas)

13:46 - | Ivonne Guerra, delegada providencial del Limarí: Seguimos enfrentando un escenario bastante complejo, ya ha comenzado a llover y el peak será a las 18 horas

13:20 - | La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, informó que hay más de 800 damnificados y 60 mil aislados en toda la Región de Valparaíso

13:15 - | "Se solicita a la comunidad realizar un acopio responsable y acotado de agua potable. La empresa reforzó su plan de abastecimiento alternativo con más de 100 estanques y camiones aljibe para atender a la población mientras se extienda la contingencia", afirma el texto.

13:15 - | "La persistente alta turbiedad del río Elqui hace inevitable una suspensión parcial y temporal del servicio en algunos sectores de la conurbación a partir de las 20 horas de hoy", comunicó la empresa.

13:13 - | En la Región de Coquimbo, Aguas del Valle informó que efectuará un corte parcial de emergencia en sectores de Coquimbo y La Serena por condiciones extremas en el río Elqui

13:02 - | El diputado DC Cristián Mella también solicitó oficiar a la SEC y a la Subsecretaría de Energía por las interrupciones de luz en Valparaíso.

12:59 - | La jefa comunal pidió "arbitrar todas las medidas que el ordenamiento jurídico entregue, a fin de velar por el oportuno restablecimiento de un servicio tan vital como lo es la electricidad%u201D.

12:58 - | La alcaldesa Carolina Corti asegura que el corte de suministro eléctrico %u201Cha tenido efectos devastadores respecto de adultos mayores, personas electrodependientes, ha originado pérdida de alimentos, problemas de conectividad y falta de suministro de agua potable, respecto de zonas rurales dependientes de APR%u201D.

12:58 - | Municipalidad de Quilpué ofició a la SEC por 24.500 vecinos de la comuna sin suministro eléctrico

12:53 - | Le siguen La Araucanía (36.993), Coquimbo (31.622), Antofagasta (6.957) y Metropolitana (6.889)

12:52 - | La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que Valparaíso es la región con mayor afectación de luz (111.785 clientes vulnerados)

12:49 - | Delegación presidencial provincial de Osorno efectúa un plan de reanudación de infraestructura en San Juan de la Costa

12:42 - | Bolívar: No creo que el hecho que el ministro Barros no esté presencialmente en el país afectará la gestión ante los temporales

12:40 - | Bolívar: Lo que planteo es que lo que se necesite estará a disposición de la autoridad para resolver las situaciones que se presenten

12:40 - | Bolívar: Lo que se trata de cumplir es la respuesta a requierimientos de medios para entrar a situaciones puntuales. Si eso no ha llegado, malamente pueden desplegarse de forma espontánea en vez de focalizada

12:38 - | Bolívar: Tenemos medios que están sin ser empleados. Si la autoridad local los requiere, estarán disponibles. Hay medios desplegados, pero que las soluciones han sido resueltas por otros medios

12:35 - | Bolívar: Llamaría a tratar de focalizar el esfuerzo con la adecuada información y canalizándola por los canales que corresponden

12:35 - | Bolívar: Insisto que no depende de las instituciones desplegar por sí los medios, sino una adecuada coordinación de la autoridad local

12:34 - | Bolívar: Entiendo la preocupación de la autoridad local, todo lo que se ha necesitado se ha satiusfecho en forma oportuna

12:31 - | Bolívar: No siempre las personas están dispuestas a evacuar, hay una serie de consideraciones que lo hacen difícil. No es tan lineal y se requiere coordinación estrecha

12:31 - | Christian Bolívar, ministro subrogante de Defensa: Sé que todos los alcaldes quieren darle solución a sus respectivos problemas, pero tenemos una presencia buena de aeronaves y se requiere coordinación entre autoridades y canalizar el flujo de información

12:26 - | El Ministerio de Salud recordó cuáles son los números para contactar en caso de una emergencia en este sistema frontal. Ante cualquier emergencia, estos son los números que necesitas tener a mano %u26A0%uFE0F #ChileSeCuida pic.twitter.com/44acdZMZrN — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 19, 2026

12:24 - | La autoridad recordó que pueden exponerse a multas por la causal de "bañista imprudente"

12:23 - | Cerca de 30 surfistas en La Serena que llegaron al mar a practicar su deporte motivó una intervención de personal militar y de autoridades centrales para disuadirlos

12:15 - | Senapred solicitó evacuar sector El Jilguero, por activación de quebrada El Jilguero, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama. ¡ATENCIÓN! #SENAPRED solicita EVACUAR sector El Jilguero, por activación de quebrada El Jilguero, en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



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12:12 - | Jorquera: La lógica con el apoyo del Hospital Modular Militar es no perder capacidad de gestión. El volumen de atenciones no debería verse afectada

12:11 - | Jorquera: Las autoridades de salud nos pidieron mantener funcionando todas nuestras operaciones y así está sucediendo

12:10 - | Ernesto Jorquera, director del Servicio de Salud de Coquimbo: Los pabellones de urgencia en la red asistencial están funcionando sin problemas

11:46 - | El río Elqui llegó al Pacífico tras aumento de su caudal Tras intensas lluvias en Coquimbo, el río Elqui en La Serena aumentó su caudal, llegando con fuerza a su desembocadura en el Pacífico. %uD83D%uDCF2 Más detalles en https://t.co/SZhWK5KRZv pic.twitter.com/7nvCifzgav — VLN Radio (@vlnradio) July 19, 2026

11:39 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: Nosotros tenemos que estar cortando caminos y el organismo competente no está presente. Tenemos que salvaguardar la vida con responsabilidad municipal cuando no nos compete. Y no me quejo que tengamos que salir nosotros, me quejo de la no presencia de las autoridades o el mandato a nivel central. Entiendo que no van a dar basto, pero necesitamos el pronunciamiento de que esto sea declarado zona de catástrofe porque estamos en zona de catástrofe.

11:32 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: Estamos pidiendo que el Gobierno pueda decretar zona de catástrofe para que se liberen los recursos y actuar hoy. Ahora se viene otro frente y el martes también.

11:29 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: No sé si las autoridades a nivel central llegaron al sector, pero acá hemos tenido a las autoridades locales y regionales. Fuimos afectados por marejadas y vientos. Ya necesitamos la activación de los recursos, pero por la magnitud de la catástrofe no va a alcanzar el recurso para toda la región.

11:28 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: La mayor emergencia que tenemos en Tongoy son las rutas cortadas. Los recursos municipales ya están sobrepasados. El llamado es que el Gobierno descentralice y necesitamos a las autoridades en el territorio porque la toda la región está devastada. Necesitamos el apoyo a nivel central.

11:23 - | Delegado municipal de Tongoy y Puerto Aldea, Gonzalo Pardo: Ha sido una catástrofe para nosotros, aunque no ha sido declarada como tal. Tongoy es una península y son todos caminos de tierra, por lo que ese sector quedó prácticamente aislado. Por otra parte, bajaron todas las quebradas y humedales, y estamos casi al 95% desconectados de los alrededores. La única ruta de acceso es la D 440, que nos une con Coquimbo.

11:19 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: El volumen de afectación por este temporal ha sido enorme. Tenemos un altísimo impacto producto de los vientos, con caídas de árboles, y una destrucción de la infraestructura eléctrica, no solo de distribución sino también de transmisión, lo que extiende las labores de reparación y normalización del suministro. No es reponer un fusible o reparar un cable.

11:15 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: La compañía tiene la disposición para realizar la compensación a los clientes. Se definió una compensación de hasta $40.000 para clientes con dificultades por estos cortes de suministro. Los que se deben hacer a través de los teléfonos de contacto.

11:14 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: Es una situación que nos tiene ocupados desde antes que llegara el frente, por lo mismo, desplegamos todos nuestros recursos. Tenemos más de 5.000 personas para atender la emergencia, y no se ha escatimado en ningún aspecto para dar solución y reparar cada una de las fallas para normalizar el suministro.

11:11 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: Hay cuatro zonas en la Región de Coquimbo que no podemos acceder, como Salamanca, Río Hurtado, Monte Patria y Canela.

11:10 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: Desde el miércoles hay 18 mil clientes sin servicio y alrededor de 20 mil los que están desde ayer (sábado), y alrededor de 17 mil en estas últimas horas.

10:53 - | Director de operaciones de CGE, Víctor Balbontín: Tenemos poco más de 62 mil clientes sin suministro. Entendemos la dificultad que significa esta situación, pero es necesario precisar el peak, que llegamos a tener el miércoles, con más de 320 mil clientes afectados producto de este temporal que ha afectado a gran parte del país.

10:48 - | Capitán Aldo Cabrera por evacuación en Tiltil: Son 14 familias las involucradas, de las que han evacuado cuatro, pero es una persona por familia y el resto ha optado por quedarse cuidando sus pertenencias. Carabineros y el Ejército ha desplegado sus recursos para el resguardo. Hay que privilegiar la vida de las personas.

10:46 - | Ordenan evacuar campamento por aumento de caudal del estero Tiltil Ordenan evacuar campamento por aumento de caudal del estero Tiltil https://t.co/bII91MR941 — Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026

10:46 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Necesitamos acelerar la entrega de ayudas. Tenemos más de 1.150 personas afectadas por las lluvias y, gran parte de ellas, con afectaciones críticas, con remociones en masa, afectaciones directas de casas en las que perdieron toda.

10:46 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Por otro lado, necesitamos hacer una intervención en el estero Reñaca, es fundamental sacar los sedimentos, y para eso necesitamos la autorización para obras de emergencia y eso es solo con la firma del Ministerio de Obras Públicas.

10:38 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: En nuestro caso no necesitamos un estado de catástrofe, pero sí de la gestión activa de algunas autoridades para contar con ayuda, por ejemplo, las Fuerzas Armadas podría ayudarnos con algunos albergues. De momento, no hemos necesitado nada más que eso y tenemos una muy buena coordinación.

10:35 - | Es importante que se investigue si se prepararon. Las empresas son Chilquinta y CGE. No estoy diciendo que haya un problema con ellos, pero es importante -como nosotros prestamos servicios- saber cómo fue la perspectiva de riesgo para enfrentar esto, porque los municipios sabíamos que venía el fenómeno del niño y nos preparamos por todo Chile. Y queremos saber si las empresas lo hicieron y si hubo un incumplimiento se indemnice a las personas que estuvieron tres días sin suministro.

10:33 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Hay personas que llevan más de 30 horas sin luz. Por temas contextuales, en la región hay casi 2 puntos de desempleo, por lo tanto, hay muchas personas que están sin empleo y los alimentos les cuesta obtenerlos y perder la mercadería por no tener refrigerador es terrible.

10:31 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Existe una mesa de coordinación que ha levantado la delegación en conjunto con la ministra de Energía, estamos canalizando todo por allí. Esperamos que la Superintendencia y el Ministerio de Energía, y desde acá de al Seremi, logren una indemnización o una comunicación efectiva por parte de las empresas a los clientes.

10:09 - | Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar: Aquí todos tenemos responsabilidad y somos organismos que tenemos que cumplir de acuerdo a los servicios que prestamos. En el caso de las empresas eléctricas, lo cierto es que existe un monopolio por la naturaleza del servicio, por lo tanto, hay una normativa muy estricta de cómo deben repararse. Sin embargo, uno tiene que tener la capacidad e idoneidad de tener las comunicaciones adecuadas.

10:07 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para lo que resta de julio y agosto, es muy probable que el trimestre de invierno las precipitaciones estén sobre lo normal en la zona centro sur de Chile con el fenómeno del Niño, lo que se podría extrapolar hasta la zona norte.

10:03 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la próxima semana se ve buen tiempo en la zona norte. Para el día sábado y domingo, estamos esperando cielo con condiciones soleadas y un aumento de la temperatura máxima.

10:02 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: En La Araucanía, las lluvias deberían estar ingresando el martes y mantenerse hasta el jueves, con precipitaciones normales. Para el miércoles, se esperan vientos entre los 25 y 40, con rachas de 50 kilómetros por hora.

10:00 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la Región Metropolitana, las precipitaciones empiezan esta noche y se mantienen hasta el martes, pero con menos intensidad de las que se vivieron esta semana. No debería causar mayores afectaciones de las que ocurrieron estos días. Para el martes, el viento podría estar hasta los 50 kilómetros. Se esperan 20 y 30 milímetros más de precipitaciones.

09:49 - | Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile: Para la Región de Atacama y Coquimbo lo más fuerte se viene esta tarde. Estamos esperando lluvia fuerte, tormenta eléctrica y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Es lo que queda del sistema frontal. Incluye la zona sur de Atacama y el norte de Coquimbo, incluido toda la Provincia de Elqui.

09:46 - | Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle de Coquimbo: La planta Las Rojas, principal para entregar agua a La Serena y Coquimbo, detuvo su entrada normal el sábado a las 5:30 de la mañana. Hemos estado funcionando con nuestro sistema de respaldo y que nos ha permitido mantener el suministro durante este tiempo.

09:37 - | Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle de Coquimbo: Tenemos corte de suministro en la ciudad de Ovalle por la turbiedad en el Río Limarí. Toda la comuna está afectada por el corte de agua. Existe suministro alternativo para mantener el consumo básico. El comportamiento del río es incierto.

09:09 - | Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred: Tenemos 21 viviendas destruidas, 544 con daño mayor, 12.681 viviendas con daño menor, y 1.429 con daño en evaluación.

09:04 - | Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred: Entre el tramo de Atacama y La Araucanía, tenemos 1.652 damnificados; 1.519 albergados; 16.607 aislados; 14 lesionados; un desaparecido, y cuatro fallecidos.

08:56 - | Subsecretario del Interior, Máximo Pavez: Alertas rojas en la Provincia de Huasco, comuna de Tierra Amarilla, Región de Coquimbo, Valparaíso Continental, Cauquenes y Parral y la comuna de María Pinto en la Región Metropolitana.

08:49 - | Delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones: Teníamos distintas zonas identificadas por remoción en masa, principalmente, en Valparaíso, pero no ocurrió y fueron puntuales. La mayor complicación fue la crecida de los esteros y ríos: En la Provincia de Petorca, tuvimos a más de 800 personas aisladas; en la zona interior hubo desbordes en el Río Aconcagua, que también es alimentado por quebradas.

08:49 - | Suspenden clases de este lunes en regiones de Coquimbo y Valparaíso y en provincia de Huasco Suspenden clases de este lunes en regiones de Coquimbo y Valparaíso y en provincia de Huasco https://t.co/DHhrc96N8a — Cooperativa (@Cooperativa) July 19, 2026

08:45 - | Cortes de luz: Valparaíso continúa como la más afectada y concentra a 111.729 de clientes sin suministro eléctrico, seguido por La Araucanía, con 34.460, y Coquimbo, con 32.492.

08:40 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Queremos pedirle al Gobierno que nos manden más aeronaves, la del Ejército que se comprometió nunca llegó, y que nos decreten zona de catástrofe, porque con eso podemos habilitar mayor cantidad de recursos, la reconstrucción acá será muy complicada, tenemos muchas zonas aisladas.

08:38 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Hasta el momento llevamos 36 personas rescatadas, en coordinación tanto con lo que está haciendo las aeronaves y el trabajo de Bomberos. Se espera que se pueda rescatar a unas 50 o 60 personas más. Ese es el catastro que tenemos nosotros.

08:37 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Las quebradas bajaron su intensidad, pero se espera que llegue el tercer frente, que debiese ser igual que el que tuvimos el sábado, que fue bastante grande. Necesitamos rescatar a las personas en esta ventana que tenemos de la mañana.

08:34 - | Héctor Vega, alcalde de Ovalle: Vamos en el tercer rescate por parte de Carabineros. Hoy apenas partió la luz del día, Carabineros ya rescató a dos personas que nos quedaron pendientes.

08:27 - | Enel Distribución confirmó que 2.858 clientes se encuentran sin suministro de energía en la Región Metropolitana, principalmente, en las comunas de Conchalí, Cerro Navia y Maipú. Las cuadrillas siguen trabajando en distintos puntos de la capital para reparar y normalizar la infraestructura dañada.

08:27 - | La Dirección de Meteorología pronosticó la caída de entre 80 y 120 milímetros de lluvia para la Provincia de Huasco.

08:26 - | La Dirección de Meteorología pronosticó la caída de entre 40 y 60 milímetros de lluvia para este domingo en la Región de Coquimbo.

08:08 - | Las clases continuarán suspendidas en la provincia de Huasco y en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Para resguardar a las comunidades educativas ante los efectos del sistema frontal, se informa suspensión de clases en la Provincia del Huasco, Región de Coquimbo y Valparaíso para el lunes 20 de julio. pic.twitter.com/S9kNv9G2OH — Ministerio de Educación (@Mineduc) July 19, 2026