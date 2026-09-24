Zelenski invitó al Presidente Kast a visitar Ucrania

Una eventual visita del Presidente José Antonio Kast a Kiev "sería una señal muy clara de apoyo" al país europeo en medio de la guerra, afirmó este jueves en Cooperativa el embajador de Ucrania en Chile, Yurii Diudin, al abordar la invitación cursada por el mandatario Volodímir Zelenski en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El foco del diálogo bilateral estuvo puesto en la necesidad de visibilizar el apoyo a la soberanía ucraniana. Al respecto, el representante diplomático destacó las garantías de seguridad y el mensaje que proyectaría la presencia del jefe de Estado chileno en la capital ucraniana.

"Tendría un significado muy importante esa visita, porque eso significaría el apoyo más directo a Ucrania en nuestra lucha por nuestra independencia nacional, por nuestra soberanía, por la integridad territorial", afirmó Diudin en entrevista con Lo Que Queda Del Día.

En esta línea, el embajador aseguró que su país "ya fue visitado casi por todos los líderes de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de muchos países del mundo. Inclusive este año fue el presidente de Honduras a Ucrania en junio y anteriormente lo hizo el mandatario de Guatemala, o sea, (líderes) de la región".

Yurii Diudin destacó la trascendencia diplomática y simbólica que puede tener un viaje oficial de Kast a la zona de conflicto. (FOTO: ATON)

Debido a esto, el diplomático insistió en que una visita de Kast a Kiev "sería un símbolo del apoyo a Ucrania en nuestra lucha, y un símbolo de lo que es el apoyo al derecho internacional que fue violado por Rusia".

"Si el Presidente Kast se animara a venir a Ucrania, sería muy bienvenido y le aseguro que tendría toda la seguridad del mundo, que no correría ningún tipo de peligro. Además, estaría muy bien recibido y sería una señal muy clara de apoyo a Ucrania", aseveró Diudin.

Primer cara a cara entre Kast y Zelenski en Naciones Unidas

La invitación surgió a partir de la reunión presencial sostenida en Nueva York, calificada por la diplomacia ucraniana como una conversación que permitió afianzar el diálogo abierto previamente por canales telemáticos.

"Fue una reunión muy importante, porque fue el primer cara a cara de los dos presidentes, que ya se conocían de forma telemática, ya habían tenido una videoconferencia en abril, pero es la primera vez que se conocieron en persona, se estrecharon las manos. Y, por lo que trascendió, fue una reunión bastante cordial, bastante abierta, bastante franca", relató el embajador en Cooperativa.

Asimismo, señaló que le comentaron que "el ambiente fue muy distendido y bueno en esta reunión. Así que es muy importante que se conocieran y que hayan conversado".

La invitación formal fue cursada por Volodímir Zelenski durante la primera cita bilateral presencial que sostuvieron en la Asamblea General de la ONU. (FOTO: EFE)

Respecto a las fechas para concretar el traslado a territorio ucraniano, Diudin explicó que "apenas está planteada la invitación. Ahora depende de la parte chilena si la acepta y para cuándo sería".

"Nosotros nos adaptaríamos a cualquier fecha que el presidente chileno tuviera disponibilidad para viajar a Ucrania y le aseguraríamos todo tipo de seguridad necesaria. Así que todo depende de la parte chilena, pero estaríamos felices de recibirlo en cualquier fecha que pueda visitarnos", puntualizó.

Respaldo de Estado y defensa del derecho internacional

Para Kiev, la postura de Chile reviste un valor especial por haberse mantenido inalterable frente a la agresión armada rusa, trascendiendo los cambios de gobierno de Sebastián Piñera, Gabriel Boric y José Antonio Kast.

"Estamos muy agradecidos y apreciamos mucho esa coherencia, esa consistencia de la política exterior chilena con relación a Ucrania. Realmente han sido distintos gobiernos, distintos presidentes, distintos signos políticos, pero todos unánimes en apoyar a Ucrania y, más que a Ucrania, apoyar el derecho internacional, que fue violado por Rusia al invadir Ucrania. O sea, que en ese sentido estamos muy bien con Chile", cerró el diplomático.