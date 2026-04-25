Cerca de veinte médicos renuncian en el Hospital de San Antonio tras salida de su directora

Cerca de veinte médicos han renunciado al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la Región de Valparaíso, en medio de la controversia generada por la salida de su directora, la doctora Loreto Maturana, a quien el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio solicitó la renuncia tras designar como subdirectora médica a la exministra de de Desarrollo Social de Boric, Jeannette Vega.

Desde el organismo se explicó que la remoción de Maturana responde a una "pérdida de confianza". En paralelo, el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud, afirmó que la decisión se vincula con no seguir lineamientos del Gobierno y cuestionó el nombramiento de Vega.

"Se le ha pedido la renuncia a la directora (...) tampoco ella puede tomar decisiones como fue el nombramiento como subdirectora médica de la exministra", señaló, agregando que espera que la nueva autoridad subrogante solicite la salida de la exsecretaria de Estado, además, el diputado agregó que "fue un nombramiento ideológico, político, poco transparente".

Las renuncias de especialistas se produjeron en respaldo a Maturana. Ante este escenario, el Colegio Médico de Valparaíso manifestó su preocupación por la falta de respuesta oportuna del Ministerio de Salud y criticó la centralización en la toma de decisiones.

Su presidente, Ignacio de La Torre, planteó que "no tomemos decisiones por el color de las personas", y defendió que los equipos locales definan la implementación de políticas sanitarias.

En tanto, el Partido por la Democracia (PPD) respaldó a Jeannette Vega mediante un comunicado, en el que acusó un "asedio" por parte de autoridades y parlamentarios del Partido Republicano, calificando la situación como una "persecución ideológica".