Gobierno responde críticas de la oposición por seguridad: "La agenda no se ha desatendido"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respondió los emplazamientos de la oposición por falta de resultados comprometidos en campaña y descartó que su agenda de seguridad haya sido "desatendida" a raíz de los esfuerzos concentrados en la reactivación económica.

En el marco de las primeras Fiestas Patrias de la Administración Kast, desde La Moneda se han enfocado en la agenda de reactivación laboral y en entregar mensajes de esperanza económica.

Sin embargo, durante la inauguración de las Fondas del Parque O'Higgins, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llamó a "no perderse" y enfatizó que la seguridad "es la principal emergencia que enfrenta el país".

Al ser consultado por los emplazamientos, el subsecretario Pavez recalcó que el Ejecutivo tiene la capacidad de gestionar la agenda económica y de seguridad de manera simultánea: "Como dice el viejo adagio, el Gobierno puede caminar y mascar chicle", afirmó.

"No se ha desatendido en ningún minuto la agenda de seguridad y el Presidente le ha sumado la prioridad de, que en el corto plazo, tengamos un plan de emergencia para reactivar sectores específicos el empleo", indicó la autoridad.

Pavez resaltó que de "ninguna manera hay una prioridad más importante que otra: ambas son relevantes y evidentemente la situación económica nos obliga a poner mayor esfuerzo, pero la agenda de seguridad sigue con todo".

FA cuestiona promesas de campaña del Gobierno y la UDI valora apertura al diálogo

Desde el Congreso, el diputado Ignacio Achurra (FA) acusó que el Gobierno no ha logrado los resultados que fueron comprometidos durante el período de campaña.

"Este es un Gobierno que llegó con un discurso de que iba a ser capaz de cambiar radicalmente las condiciones de seguridad en Chile, y lo cierto es que la baja en homicidios y en delitos viene del periodo anterior. Este Gobierno llegó con una promesa de mejorar la economía y lo cierto es que en estos seis meses ha tomado solo medidas que van de deterioro", fustigó.

Desde el oficialismo, el diputado Jaime Coloma (UDI) destacó que el Ejecutivo ha sido "sumamente flexible a dialogar con absolutamente todos. Yo no creo en esas voces que dicen que el Gobierno actúa a rajatabla ni mucho menos: tiene lo mejor de las disposiciones para hacer los distintos cambios legales, pero también tenemos que avanzar con rapidez".

Expertos analizan los desafíos del Gobierno en ambas materias

Desde el mundo académico, el investigador de Faro Universidad del Desarrollo, Rodrigo Pérez de Arce, apuntó que "los gobiernos pueden hacer más de una cosa, y ahí creo que la pregunta que tiene el Gobierno del Presidente Kast es cómo hacer avanzar sus distintos proyectos y resolver las emergencias de las que ellos mismos hablaron, pero al mismo tiempo mostrar solvencia que se están haciendo cargo de ella".

En tanto, el analista político de la Universidad de Talca Mario Herrera aseguró que "el Gobierno, efectivamente, tiene un problema en tratar de atender más de un tema al mismo tiempo. La creencia detrás del gobierno es que cuando un tema pasa a ser prioritario, los otros dejan de serlo".

"Es cierto que ayuda a tener mayor control de la agenda cuando se discute solamente un tema al mismo tiempo, pero rara vez en la contingencia eso ocurre", resaltó el experto.