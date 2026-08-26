Con una mezcla de buenas respuestas y un par de grandes complicaciones, Vozinha debutó con Colo Colo en la victoria por 3-0 ante Unión Española en la última fecha grupal de la Copa Chile, bajo la lluvia en el Estadio Nacional.

Por otro lado, el "Cacique" quedó con la preocupación por la lesión de Maximiliano Romero, quien salió en camilla afectado de su rodilla derecha en el segundo tiempo.

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