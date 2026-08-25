Gigantografía publicitaria cayó sobre el tendido eléctrico en Vitacura
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La caída de una estructura publicitaria en la comuna de Vitacura provocó un corte de energía eléctrica durante la jornada de este martes, en el marco de las intensas ráfagas de viento que afectan a distintos puntos del Gran Santiago.
El incidente principal tuvo lugar en Avenida Las Condes con San Damián, donde la fuerza del viento desprendió y derribó el cartel publicitario, generando daños en el tendido eléctrico del sector.
Este episodio se enmarca en la alerta meteorológica vigente para la capital, cuyas condiciones han derivado en algunas afectaciones en la vía pública.
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