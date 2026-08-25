Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Gigantografía publicitaria cayó sobre el tendido eléctrico en Vitacura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La caída de una estructura publicitaria en la comuna de Vitacura provocó un corte de energía eléctrica durante la jornada de este martes, en el marco de las intensas ráfagas de viento que afectan a distintos puntos del Gran Santiago.

El incidente principal tuvo lugar en Avenida Las Condes con San Damián, donde la fuerza del viento desprendió y derribó el cartel publicitario, generando daños en el tendido eléctrico del sector.

Este episodio se enmarca en la alerta meteorológica vigente para la capital, cuyas condiciones han derivado en algunas afectaciones en la vía pública.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados