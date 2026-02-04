Síguenos:
Meteorología desestima pronósticos de lluvia para la Región Metropolitana

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desestimó en El Diario de Cooperativa la posibilidad de lluvia durante este miércoles y jueves en la Región Metropolitana, ya que -segun asegura- solamente se registrará nubosidad durante esta tarde.

La zona donde sí se registrarán precipitaciones son las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, hasta donde la lluvia llegará a partir de la madrugada de este jueves.

