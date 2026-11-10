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Ministro Rau pide "avanzar más rápido en el Congreso" para enfrentar crisis del empleo

Publicado: | Fuente: Cooeprativa
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En el marco de la feria laboral de Inacap y CPC, donde 1.300 empresas participan con más de 26.000 vacantes, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que "necesitamos avanzar más rápido en el Congreso con los proyectos de ley" para enfrentar la crisis de empleo.

"La economía está pasando un momento complejo de crecimiento. Hemos perdido 100.000 puestos de trabajo, la automatización es una amenaza real. El empleo lo genera eminentemente el sector privado: es la inversión, el crecimiento. Para eso se necesita certeza jurídica, reglas claras, remover las trabas a la contratación", sostuvo el secretario de Estado.

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