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Camión quedó atascado en la Autopista Central y causó caos vial

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La tarde del miércoles, un intenso trabajo de los equipos de emergencia de la Autopista Central permitió habilitar el tránsito en la vía hacia el norte, a la altura de avenida Rondizzoni, luego de que un camión quedara atascado en el paso bajo nivel del lugar.

El vehículo de carga transportaba maquinaria, pero la altura del convoy superó la permitida, interrumpiendo el tránsito durante más de dos horas.

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