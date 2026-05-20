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EFE incorporó dos máquinas nuevas a la operación del Biotren

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EFE puso en marcha este miércoles los primeros dos trenes de un total de 10 que llegarán a la Región del Biobío de aquí a julio, con el fin de reforzar el sistema del Biotren.

"Es la materialización de un proyecto que lleva varios años en proceso de diseño y planificación. Por fin, empezamos con estos primeros trenes", celebró el gerente general de EFE, José Solorza.

Mediante una inversión de más de 270 millones de dólares, se busca "duplicar la capacidad de transporte ferroviario en el Gran Concepción en un plazo de dos o tres años" con la introducción de trenes dobles, detalló el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

Parte de esos recursos también se destinará a mejoras en materia de infraestructura y en el sistema eléctrico del tren urbano.

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