21:20 - | Subsecretario Manuel Monsalve: "Quiero decirle a aquellos que todavía no llegan a acuerdo que se pueden sumar, porque resuelve el problema de los camioneros y los problemas del país. Hay un acuerdo amplio y estamos dispuestos a escuchar a quienes todavía no llegan a acuerdo para que se sumen"

13:26 - | [En vivo] Subsecretario Manuel Monsalve: No hay motivo para no llegar a un acuerdo. Hoy cuesta encontrar el fundamento para no alcanzarlo... Los emplazo a no ocupar a Chile en sus problemas privados #CooperativaContigo