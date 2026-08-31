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Metro concretó el primer encuentro de túneles en extensión de Línea 6 a Lo Errázuriz

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El proyecto de expansión del Metro de Santiago hacia el sector poniente completó un importante paso este lunes con el primer encuentro de túneles en las faenas que extenderán la Línea 6, tramo que conectará la actual estación terminal Cerrillos con la futura estación Lo Errázuriz.

El proyecto añade tres kilómetros a la red subterránea y contempla beneficiar de manera directa a cerca de 90 mil habitantes de la zona.

La actividad estuvo encabezada por Louis de Grange, ministro de Transportes y Obras Públicas.

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