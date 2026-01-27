Tras los incidentes protagonizados por turistas extranjeros en zonas de conservación del sur de Chile, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, recalcó la necesidad de mantener una "alerta ciudadana" permanente para proteger los ecosistemas.

La autoridad señaló que la empresa turística involucrada no contaba con autorización para operar y advirtió que "que no tengan registro no significa que no se les puede perseguir con respecto a la legalidad, porque ellos están actuando sin un marco de acción legal". Asimismo, informó que los turistas rusos que utilizaron este servicio no regulado serán expulsados del país y se les cancelará el visado.

Además, la subsecretaria destacó que Chile ha logrado posicionarse entre los principales destinos de turismo aventura a nivel mundial, superando a países como Australia o Japón, lo que, según indicó, hace aún más relevante el resguardo de los territorios y el cumplimiento de la normativa vigente.

