Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.3°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Subsecretaría de Turismo advierte sobre servicios no autorizados en zonas protegidas

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Tras los incidentes protagonizados por turistas extranjeros en zonas de conservación del sur de Chile, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, recalcó la necesidad de mantener una "alerta ciudadana" permanente para proteger los ecosistemas.

La autoridad señaló que la empresa turística involucrada no contaba con autorización para operar y advirtió que "que no tengan registro no significa que no se les puede perseguir con respecto a la legalidad, porque ellos están actuando sin un marco de acción legal". Asimismo, informó que los turistas rusos que utilizaron este servicio no regulado serán expulsados del país y se les cancelará el visado.

Además, la subsecretaria destacó que Chile ha logrado posicionarse entre los principales destinos de turismo aventura a nivel mundial, superando a países como Australia o Japón, lo que, según indicó, hace aún más relevante el resguardo de los territorios y el cumplimiento de la normativa vigente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados