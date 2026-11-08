O'Higgins sigue en peligro tras su caída ante U. de Concepción
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O'Higgins sigue en peligro tras su caída ante U. de Concepción
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O'Higgins lamentó una agónica derrota por 3-2 ante Universidad de Concepción por la fecha 27 de la Liga de Primera: La conquista del penúltimo mantuvo al "Capo de Provincia" con peligro de descenso, ubicándose a cinco puntos de la zona roja con nueve por disputarse.
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