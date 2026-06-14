Universidad Católica sumó una nueva goleada después de batir 5-1 a Universidad de Concepción en el Claro Arena por la fecha 15 en la Liga de Primera. El cuadro precordillerano venía del mismo marcador ante Cobresal en la Copa de la Liga y de un sólido 0-3 en Talcahuano ante Huachipato.

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