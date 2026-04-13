Con una "torta" de vegetales,el Zoológico de Berlín celebró a Fatou, la gorila en cautiverio más longeva del mundo, que llegó a los 69 años.

Nacida en África, llegó a Francia en 1959, traída a Europa por un marino, tras lo cual fue comprada por el parque alemán. En 1974, dio a luz a Dufte, el primer gorila nacido en el zoo berlinés.

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